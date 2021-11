In guten wie in schlechten Zeiten: Tennisspieler Alexander Zverev kann sich auch nach einer Niederlage auf die Unterstützung seiner Freundin verlassen. Auf Instagram verbreitet Sophia Thomalla einen neuerlichen Liebesbeweis.

Im Halbfinale beim ATP-Masters-Turnier in Paris musste Alexander Zverev am Samstag gegen seinen Kontrahenten Daniil Medwedew eine Niederlage einstecken. Trost findet der Tennisstar aber trotzdem - bei seiner Freundin Sophia Thomalla. "Verloren, aber trotzdem gewonnen", schrieb die 32-jährige Moderatorin zu zwei Pärchenfotos auf Instagram.

Auf einem legt sie den Kopf auf die Schulter ihres 24-jährigen Partners, der sie im Arm hält. Beide lächeln in die Kamera. Auf einem zweiten Bild tauschen die beiden einen innigen Kuss aus. Den Beitrag teilte Zverev ebenfalls in einer Instagram-Story und versah diese mit zwei großen Herzen.

Sophia Thomalla begleitete ihren Partner bereits zu zahlreichen Tennis-Turnieren, unter anderem zum ATP-Wettkampf in Wien. Auch dort tauschten sie in aller Öffentlichkeit einen leidenschaftlichen Kuss aus. Ihre Liebe hatten die beiden Anfang Oktober öffentlich gemacht.

In Paris unterlag Zverev dem russischen US-Open-Sieger Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6. Damit kommt es im Finale am heutigen Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. In New York hatte Medwedew den 34 Jahre alten Serben bezwungen. Durch die Final-Niederlage verpasste Djokovic den Grand Slam - den Gewinn der vier wichtigsten Turniere in einem Kalenderjahr. Zuvor hatte er die Australian Open, die French Open und Wimbledon für sich entschieden, den angestrebten Olympiasieg aber durch die Halbfinal-Niederlage gegen Zverev ebenfalls nicht geschafft.