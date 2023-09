Eigentlich hieß es, Sophie Turner und Joe Jonas hätten sich im Einvernehmen getrennt. Doch nun sagt die Schauspielerin gegensätzliches. Die gemeinsamen Kinder würde ihr Noch-Ehemann zudem unrechtmäßig bei sich halten.

Wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Scheidung hat die britische Schauspielerin Sophie Turner den US-Sänger Joe Jonas gerichtlich zur Rückgabe der zwei gemeinsamen Kinder aufgefordert. Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York zurückgehalten, hieß es in dem Gerichtsdokument.

"Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder", heißt es in dem Dokument. "Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken." Turner und Jonas hatten vor rund zwei Wochen ihre Scheidungspläne bekannt gegeben und diese als "gemeinsame Entscheidung" bezeichnet.

In dem Gerichtsdokument schreibt Turner nun aber, dass sie "aus den Medien" erfahren habe, dass Jonas die Scheidung eingereicht hatte. Der Sänger der Jonas Brothers und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.

Zuletzt hatte das US-Promiportal "TMZ" berichtet, Joe Jonas habe das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Töchter beantragt. Ein Richter sollte demnach einen Plan erstellen, wie er und Sophie sich die Erziehungsaufgaben zukünftig teilen. Jonas, so "TMZ", habe sich in den vergangenen drei Monaten "fast die ganze Zeit über" um die zwei Töchter gekümmert, obwohl er sich mit seinen Brüdern gerade auf Welttournee befindet. Außerdem wurde er mehrere Male ohne Ehering gesichtet.