Was wissen wir dank seiner fünften Ehefrau inzwischen nicht alles über Altkanzler Gerhard Schröder?! Dass er Spitzen-Bratkartoffeln macht zum Beispiel, gerne ein paar Feldblumen pflückt und auf ärmellose Daunenjacken abfährt. Doch Soyeon Schröder-Kim gewährt uns noch weitere Einblicke - nun sogar in Pastell.

Es liegt nicht nur an der Corona-Krise, dass Soyeon Schröder-Kim womöglich langweilig ist und sie deshalb gerne aus dem Nähkästchen über ihr Leben mit Gerhard Schröder plaudert. Schließlich hat sie auch schon zuvor, seit sie vor zwei Jahren als mittlerweile fünfte Frau dem Altkanzler das Jawort gegeben hat, dem interessierten Publikum in Illustrierten immer wieder private Einblicke gewährt.

Doch seit die Pandemie grassiert und die Südkoreanerin obendrein Instagram für sich entdeckt hat, gibt es geradezu kein Halten mehr. So postete sie in den vergangenen Wochen etwa nicht nur die neueste Maskenmode, die sie und ihr Gatte auftragen. Sie zeigte Schröder auch dabei, wie er sie mit ein paar Feldblumen überrascht, wie er am Herd Bratkartoffeln brutzelt oder wie er sich von ihr mehr oder weniger gut gelaunt die Haare schneiden lässt. Und das vorzugsweise in ein paar ärmellosen Daunenjacken, mit denen er zum Trendsetter avancieren dürfte.

Soyeon Schröder-Kim näht

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Soyeon Schröder-Kim auch noch ein paar Schnappschüsse, die sie beim Nähen zeigen. Das Ergebnis ihrer Arbeit werde "eine kleine Überraschung" für ihren Mann im Urlaub, verriet sie dazu. Und: "Endprodukt wird an meinem besonderen Tag überreicht." Bislang steht leider weder fest, was das konkrete "Endprodukt" ist noch um welchen "besonderen Tag" es sich handelt. Doch die Auflösung wird sicher noch nachgeliefert.

Aktuell ist es ohnehin interessanter, sich auf den jüngsten Post der Altkanzler-Ehefrau zu konzentrieren. Er zeigt sie und Schröder ausnahmsweise mal sogar in Öl ... oder sagen wir zumindest: in Malkasten-Farben. Wie gut das glückliche Paar dabei getroffen ist, beweist ein Vergleichsfoto, das Soyeon Schröder-Kim dankenswerterweise gleich mitgeliefert hat.

Ach so, die Tochter!

Wer nun jedoch rätselt, auf welchen namhaften Künstler dieses außergewöhnliche Werk wohl zurückgehen mag, kann das Grübeln gleich einstellen. Hier liefert Gerhard Schröders Frau nämlich die Auflösung direkt mit: "Geschenk meiner Tochter zu meinem 50. Geburtstag am dritten Tag des Juno - das größte Geschenk für mich ist, dass es eine Tochter gibt, die mir etwas ganz eigenes schenkt", schreibt sie dazu.

Auch Gerhard Schröder dürfte das ganz besonders stolz machen. Und liefert Soyeon Schröder-Kims Begleittext womöglich sogar auch die Antwort darauf, was ihr "besonderer Tag" ist? Ihr 50. Geburtstag? Dann würden wir das Endprodukt, mit dem sie ihren Mann zu diesem Anlass beglückt hat, aber auch gerne endlich sehen. Bitte, liebe Soyeon Schröder-Kim, tu uns den Gefallen!