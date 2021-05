Das dürfte einige ihrer Fans überraschen: Britney Spears beschwert sich auf Instagram über Filme, die schwere Zeiten im Leben des US-Popstars ausleuchten. Zuletzt hatte die Dokumentation "Framing Britney" für Aufsehen gesorgt.

Vor wenigen Wochen noch dankte Britney Spears ihren Fans auf Instagram für deren Fürsorge. Eine Dokumentation der US-Zeitung "New York Times" hatte erneut ein Schlaglicht auf das angespannte Verhältnis zwischen der 39-Jährigen und ihrem Vater James geworfen, dieser ist seit Jahren ihr Vormund. Viele ihrer Anhänger zeigten sich deshalb besorgt um das seelische Wohl des US-Popstars.

Nun scheinen es aber gerade Filme wie "Framing Britney" zu sein, die der Sängerin sauer aufstoßen: Ebenfalls auf Instagram kritisiert Spears in einem Beitrag Dokus über ihr Leben, die ihre unangenehmsten Erlebnisse beleuchten.

Film dokumentierte Medienverhalten

"Wieso sollte man die negativsten und traumatisierendsten Zeiten meines Lebens von vor Ewigkeiten hervorheben?", schreibt sie mit Blick auf Dokus, die dieses Jahr erschienen sind. Mit großer Freude könne sie alle Menschen daran erinnern, dass sie zwar bereits "ein paar ziemlich harte Zeiten" durchgemacht habe, jedoch schon "viiieeel mehr großartige Zeiten" erleben durfte. "Ich denke, die Welt interessiert sich mehr für das Negative."

Und Spears wird noch deutlicher: "Diese Dokumentationen sind so heuchlerisch ... Sie kritisieren die Medien und tun dann dasselbe", schreibt sie. Auch aktuell gebe es so viele schöne Dinge in ihrem Leben, betont sie. "Ich habe so viele Reisen, auf die ich mich in diesem Sommer freuen kann. Und sie sei- "so dankbar für meinen schönen Garten!"

Im Februar war die "New York Times"-Doku erschienen, in der Spears' Vormundschaft, die ihr Vater hat, hinterfragt wird. Die Dokumentation hatte sich auch damit befasst, wie Spears seit Beginn ihrer Karriere etwa in Interviews behandelt wurde. In US-amerikanischen wie auch deutschen Medien hatte es unzählige Mutmaßungen über ihre sexuelle Unschuld, ihren angeblichen Niedergang im Jahr 2007 und Scherze über ihre Glatze gegeben.