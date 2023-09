It's Britney, bitch Spears tanzt an der Stange Artikel anhören

Schräge Instagram-Auftritte von Britney Spears sind wir ja inzwischen gewohnt. Doch nach dem Ende ihrer Ehe mit Sam Asghari dreht die 41-Jährige noch einmal kräftig auf. So dürfte einer der jüngsten von ihr veröffentlichten Clips einige mit vor Staunen offenem Mund zurücklassen.

Britney Spears sorgt mit einem neuen Instagram-Clip mal wieder für Aufsehen. Darin ist sie in einem knappen, pinkfarbenen Bikini und mit schwarzen Pumps zu sehen. Zum Song "Don't Hurt Yourself" von Beyoncé rekelt sie sich an einer ebenfalls pinken Pole-Dance-Stange. Ihre Hand lässt sie dabei auch zwischen ihre Beine gleiten. Mit der anderen Hand filmt sie sich selbst durch einen vor ihr aufgestellten Spiegel.

Darüber, was ihre Fans von diesem Auftritt halten, könnte nur spekuliert werden. Die 41-Jährige hat die Kommentarfunktion auf ihrer Instagram-Seite deaktiviert.

Spears unterstand bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang einer Vormundschaft, nachdem sie 2008 entmündigt worden war. Seither produziert sie mit Social-Media-Beiträgen immer wieder einigen Wirbel. Die Sängerin zeigte sich etwa mehrfach fast nackt oder hielt bei ihrer Instagram-Rückkehr den Stinkefinger in Richtung Kamera.

Auf Instagram lässt sie ihre Fans aber auch an ihrer Körperkunst teilhaben. Nachdem sie bereits zuvor ein neues Schlangen-Tattoo am unteren Rücken gezeigt hatte, offenbarte Spears Anfang September, dass sie sich zwei weitere Tattoos an einem Finger und am Arm stechen ließ.

"Ein wenig schockiert"

Ob die Sängerin damit wohl auch auf das Ende ihrer Ehe reagiert? Mitte August war bekannt geworden, dass ihre Beziehung mit Sam Asghari nach sechs Jahren in die Brüche gegangen ist. Der Schauspieler reichte nach nur 14 Ehe-Monaten die Scheidung ein.

Am 18. August postete die Sängerin dazu folgendes Statement: "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, deshalb bin ich ein wenig schockiert, aber ... ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, denn ehrlich gesagt geht es niemanden etwas an!" Weiter schrieb sie: "Ich habe schon viel zu lange stark gespielt und mein Instagram mag perfekt erscheinen, aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle."

Es ist die dritte gescheiterte Ehe für den Popstar. 2004 war Spears 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet. Von 2004 bis 2007 führte sie eine Ehe mit Kevin Federline, mit dem sie ihre Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17) hat.