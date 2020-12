Dating diesmal in Deutschland

Unter 22 Single-Ladys sucht IT-Projektmanager Niko Griesert als neuer "Bachelor" die Frau fürs Leben. Aufgrund der Corona-Pandemie steht allerdings fest, dass die Dates diesmal nicht an exotischen Orten stattfinden. Auch der Starttermin der elften Staffel ist nun bekannt.

Die elfte Staffel der Kuppelshow "Der Bachelor" startet am 13. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Das gab der Sender nun bekannt. Junggeselle Niko Griesert sucht in den neuen Folgen das große Liebesglück und "22 liebes- und kampfwillige Single-Ladys" wollen ihm dabei den Kopf verdrehen.

Dass der Vater einer Tochter und IT-Projektmanager aus Osnabrück im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen würde, hatte der Sender bereits Mitte November verraten. Demnach hatte er bislang zwei feste Beziehungen, nach drei Jahren Single-Dasein macht er sich nun auf die Suche nach der Frau fürs Leben.

"Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!", so Griesert. Seine Traumfrau sollte "einfach gern neue Sachen erleben, offen sein und Interesse zeigen". Außerdem lege er Wert darauf, dass seine künftige Partnerin "das Herz am rechten Fleck hat, humorvoll ist und sich vielleicht auch selbst nicht allzu ernst nimmt - denn ich tue es auch nicht". Eine optische Checkliste oder gar ein Beuteschema hat der neue Rosenkavalier nach eigener Aussage nicht.

Liebesabenteuer in Deutschland

Zum ersten Mal findet das Liebesabenteuer nicht in den USA, Südafrika oder Mexiko statt, sondern in Deutschland. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der neue Bachelor mit seinen Ladys hierzulande seine Dates erleben.

"Und darüber bin ich froh", erklärt Griesert. Schließlich solle es kein Urlaubsflirt werden. "Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland", sagt der Bachelor. Zusammen wegfahren könnten sie später immer noch.