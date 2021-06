Stefan Raab arbeitet an "TV total"-Comeback

Wieder eine Folge pro Woche? Stefan Raab arbeitet an "TV total"-Comeback

16 Jahre lang ist "TV Total" das Aushängeschild von ProSieben. Nun deutet sich eine Rückkehr der Kultsendung an. Show-Erfinder Stefan Raab soll schon seit längerem an einer Neuauflage arbeiten. Als Moderator ist diesmal aber jemand anderes im Gespräch.

Kaum ist bei "DSDS" die Katze aus dem Sack, rollt schon der nächste TV-Hammer an: Laut Informationen des "Spiegel" arbeitet Stefan Raab an einer Neuauflage von "TV total". Das erfuhr das Magazin aus Branchenkreisen. Demnach plant Raab die Rückkehr der Erfolgsshow unter strenger Geheimhaltung bereits seit dem vergangenen Jahr.

Allerdings wird er mit seiner Firma Raab TV das Format lediglich produzieren. Moderieren soll ein anderer: Und zwar Kabarettist Sebastian Pufpaff. Der 44-Jährige ist im Moment noch für das Öffentlich-Rechtliche tätig und hatte unter anderem Auftritte in der "heute-show". Auf 3Sat präsentiert Pufpaff außerdem die Satire-Show "Noch nicht Schicht", für die er den Grimme-Preis erhielt.

Ob "TV total" wieder auf ProSieben ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht klar. Ein Sprecher des Senders sagte dem "Spiegel", dass man die Rückkehr "leider nicht bestätigen" könne, auch wenn die Idee "noch so verlockend" klinge. Produktionsfirma Brainpool, deren Tochterfirma Raab TV ist, wollte sich gegenüber dem "Spiegel" nicht äußern. Weiter heißt es in dem Bericht, die Neuauflage könnte bereits ab Herbst wieder zu sehen sein, möglicherweise nur einmal wöchentlich.

"TV total" lief von 1999 bis 2015 auf ProSieben. Anfangs gab es nur eine Sendung pro Woche, ab 2001 vier pro Woche. Seit dem Aus von "TV total" trat Raab nicht mehr als Moderator in Erscheinung. Stattdessen arbeitete der 54-Jährige hinter der Kamera an anderen Show-Formaten. So entwickelte Raab mit seiner Firma unter anderem die Sendung "Täglich frisch geröstet" für RTL.