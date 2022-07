Da ging es noch: Steven Tyler bei einem Aerosmith-Konzert am 17. April. Kurz darauf ging er in eine Entzugsklinik.

Im Mai muss die Band Aerosmith viele Konzerte absagen - ihr Sänger Steven Tyler geht in eine Entzugsklinik, da er nach mehreren Jahren der Nüchternheit rückfällig geworden war. Nun ist er wieder draußen und freut sich auf die Bühne. Die ausgefallenen Konzerte sollen im September nachgeholt werden.

Steven Tyler wurde aus der Entzugsklinik entlassen. Das bestätigte ein Sprecher von Tylers Band Aerosmith dem "People"-Magazin. "Es geht ihm sehr gut und er freut sich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen", heißt es in dem Statement. Zuvor hatte die US-Seite "TMZ" von einer Rückkehr des Sängers aus der Suchtklinik berichtet.

Im Mai hatten Aerosmith bekannt gegeben, dass sich ihr 74-jähriger Sänger freiwillig und aus eigenen Stücken in eine Entzugsklinik begeben habe. Er wolle sich dort "auf seine Gesundheit und Genesung zu konzentrieren". Nach über zehn Jahren Nüchternheit habe er durch eine Fußoperation und die damit zusammenhängende Schmerzbehandlung einen Rückfall erlitten.

Las-Vegas-Konzerte sollen im September starten

Im Juni und Juli sollten Aerosmith in Las Vegas eine Reihe von Shows im Rahmen der "Deuces Are Wild"-Tour spielen, insgesamt zwei Dutzend. Das Engagement musste die Rockband aber wegen der Drogenprobleme ihres Sängers absagen. Die Musiker seien "am Boden zerstört", ihre Fans zu enttäuschen und die geplanten Auftritte in Las Vegas absagen zu müssen, hieß es im Mai. Laut "People" sollen die Konzerte nun ab September nachgeholt werden.

Tyler hat in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen, er hat eine bewegte Drogen-Vergangenheit hinter sich. In den 1970er-Jahren hatten er und sein Bandkollege an der Lead-Gitarre, Joe Perry, den Spitznamen "The Toxic Twins" verpasst bekommen, weil sie vor allem mit ihrem enormen Konsum von Kokain, Heroin und Alkohol auffielen. Nachdem Tyler im Jahr 1988 erstmals einen Drogenentzug gemacht hatte, blieb er bis 2009 clean. Dann wurde er in dem Jahr wegen chronischer Schmerzen und Abhängigkeit von Schmerzmitteln in einer Klinik behandelt. Nach diesem ersten Rückfall hielt sich Tyler bis zu diesem Jahr von Drogen fern.

Aerosmith wurde 1970 in Boston gegründet. Neben "Crazy" gehören "Dream on", "I Don't Want To Miss A Thing", "Walk This Way" und "Cryin'" zu den größten Hits der fünfköpfigen Band.