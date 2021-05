Die Beziehung zwischen Georgina Fleur und Kubilay Özdemir ist wohl die toxischste im gesamten Reality-TV-Business. Zuletzt soll Fleur ihren Ex sogar mit einem Messer angegriffen haben. Nun behauptet der Unternehmer, deswegen im Sterben zu liegen.

Es gibt Paare, die sollten besser getrennte Wege gehen. Diesen Eindruck hatte der geneigte TV-Zuschauer bei Georgina Fleur und ihrem Verlobten Kubilay Özdemir bereits bei der Ausstrahlung der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr. Der Umgang der beiden miteinander wirkte auf viele schon damals extrem toxisch. Inzwischen ist der Streit zwischen den sich angeblich einst Liebenden noch weiter eskaliert. Nun behauptet der Unternehmer, wegen seiner Ex-Freundin sogar im Sterben zu liegen.

Liegt angeblich im Sterben: Kubilay Özdemir (Foto: instagram.com/kubilay_oezdemir)

Die 31-jährige Fleur berichtete zuletzt, dass Özdemir sie in Todesangst versetzt hatte, als er betrunken in ihrem Apartment in Dubai aufkreuzte, wo sie mittlerweile lebt. "Das nächste Mal werde ich nicht überleben", hieß es in der Instagram-Story der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin. Der Unternehmer behauptete im Gegenzug, von Fleur mit einem Messer verletzt worden zu sein und veröffentlichte sogar Fotos seiner mutmaßlichen Schnittwunden. Diese sollen sich nun entzündet haben und lebensbedrohlich sein.

In seiner Instagram-Story liegt Özdemir in Jeans und T-Shirt auf einer Untersuchungspritsche und ist an eine Infusion angeschlossen. In die Handykamera sagt er: "Danke Georgina, hast du sehr gut gemacht. Geh du am Strand spazieren, während ich im Sterben liege!"

"Es steht sehr schlecht um mich"

Weitere Vorwürfe gab es in Textform: "Seit neun Tagen liege ich im Sterben wegen Georgina. Die Ärzte sagen, es steht sehr schlecht um mich. Ich werde gegebenenfalls nicht überleben", schrieb er unter anderem. Und: "Sie hat mich viele Male erstochen, mein ganzes Geld geklaut und mich wegen angeblicher Körperverletzung angezeigt, sodass ich nicht ausreisen darf."

Was wirklich passiert ist, wissen wohl nur die zwei. Fest steht aber, dass es derzeit kaum vorstellbar ist, dass sie das gemeinsame Kind, das Fleur aktuell erwartet, auch zusammen und in Frieden großziehen werden.