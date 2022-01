Mit Songs wie "Alors On Danse" und "Papaoutai" hat Stromae schon so manchen Partyhit geliefert. In einem TV-Interview zeigt der belgische Sänger nun aber mit seiner neuen Single "L'Enfer" seine emotionale Seite. Als Antwort auf eine Frage singt er über Suizidgedanken.

Der belgische "Alors On Danse"-Sänger Stromae hat in den französischen Fernsehnachrichten auf eine Interviewfrage mit einem Lied geantwortet und dabei seine neue Single vorgestellt. Ob die Musik ihm geholfen habe, sich von der Einsamkeit zu befreien, fragte die Journalistin Anne-Claire Coudray den Künstler im Sender TF1 am Sonntag.

Stromae begann daraufhin, erstmals Textzeilen seiner neuen Single "L'Enfer" zu singen. In dem Song, der auf Deutsch übersetzt "Die Hölle" heißt, berichtet er von Suizidgedanken. "Ich bin nicht alleine damit, einsam zu sein", setzte Stromae an. "Und wenn ich all die Menschen wie mich zählen würde, wären wir viele. Alles, woran ich gedacht habe - es ist verrückt, wie viele Menschen die gleichen Gedanken hatten. Aber nicht einmal das hilft mir, mich weniger alleine zu fühlen.

"So sehe ich das Leben"

"Ich hatte manchmal Selbstmordgedanken", singt Stromae weiter. "Ich bin nicht sehr stolz auf sie. Manchmal glaubt man, dass dies der einzige Weg ist, sie zum Schweigen zu bringen - diese Gedanken, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben."

Zuvor hatte der 36-Jährige in dem Interview erzählt, ihm werde oft gesagt, dass er "fröhliche Musik mit düsteren Themen mache". "So sehe ich das Leben. Es ist nie ganz schwarz und weiß. Du hast schwierige und glückliche Momente. Du hast keine Tiefen ohne Höhen", antwortete er darauf.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Es ist bereits die zweite Single, die der 36 Jahre alte Musiker in den vergangenen Monaten veröffentlicht hat. Im Oktober brachte er nach jahrelanger Pause den Titel "Santé" heraus, der ein Tribut an Arbeiterinnen und Arbeiter ist. Am 4. März soll sein neues Album "Multitude" erscheinen.