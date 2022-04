Noch immer ist der Hype um die vor zwei Jahren abgesetzte Hitserie "Supernatural" groß. Zu einem Fan-Event erscheint Hauptdarsteller Jensen Ackles nun aber ohne seinen Co-Star Jared Padalecki. Dieser sei in einen "wirklich schlimmen" Unfall verwickelt worden.

Schauspieler Jared Padalecki hatte offenbar einen schweren Autounfall. Das erzählte sein "Supernatural"-Co-Star Jensen Ackles Medienberichten zufolge bei einem Fan-Event in New Jersey. Demnach sei Padalecki dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen.

Ackles entschuldigte am Sonntag bei einer "Supernatural"-Convention seinen abwesenden Kollegen. "Ich vermisse meinen Kumpel", sagte der Schauspieler, der allein auf der Bühne stand. "Er lässt euch herzlich grüßen", ließ er von Padalecki ausrichten. "Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er ist traurig, dass er nicht hier sein kann".

Auch über den Grund für Padaleckis Fehlen sprach Ackles. "Er hatte einen sehr schweren Autounfall", berichtete der Schauspieler. "Er ist nicht gefahren. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat Glück, dass er noch lebt." Der Airbag habe den 39-Jährigen aufgefangen. Ob er sich noch im Krankenhaus oder zu Hause auf dem Weg der Besserung befindet, ließ sein Co-Star offen.

"Wirklich, wirklich schlimm"

Padalecki fühle sich wie nach zwölf Runden mit Boxer Mike Tyson. "Aber es geht ihm gut, und er ist schon auf den Beinen", sagte Ackles weiter. "Aber ja, es war ein wirklich, wirklich schlimmer Autounfall. Behaltet ihn einfach in euren Gedanken, schickt ihm etwas Liebe, wenn ihr die Möglichkeit habt, und er wird bald wieder bei uns sein."

Wo und wann sich der Autounfall ereignete, wurde nicht klar. Padalecki hatte schon vor vier Tagen den Fans via Twitter für eine Fan-Convention abgesagt, allerdings für New York. Von einem Unfall schrieb er nichts.

Jared Padalecki und Jensen Ackles standen von 2005 bis 2020 gemeinsam für "Supernatural" vor der Kamera. Sie spielten die Brüder Winchester, die mit dem Auto quer durch die USA reisen, um übernatürliche Kreaturen zu bekämpfen.