Verliebt hat sich Sylvie Meis in den vergangenen Jahren immer wieder mal, doch bei keinem ihrer Lebensabschnittsgefährten wollte es auf Dauer funken. Bis jetzt. Die Niederländerin hat sich überraschend verlobt. Das ist offiziell bestätigt. Und wer ist der Glückliche?

Über sechs Jahre ist es her, dass sich Sylvie Meis und ihr Ehemann Rafael van der Vaart getrennt haben. Was blieb, ist der gemeinsame Sohn Damian, das Zerwürfnis mit ihrer einstigen besten Freundin Sabia Boulahrouz, die mit ihrem Verflossenen anbandelte, und ein Reihe Liebschaften von mehr oder weniger langer Dauer.

So kann Meis in den vergangenen Jahren auf ganze sieben gescheiterte Beziehungen zurückblicken. Die letzte Trennung gab es im April zu verkünden. Da ging eine Liaison der 41-Jährigen mit dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen zu Ende.

Wie eine Nonne?

Auf ihren Männerverschleiß im RTL-Interview angesprochen, wusste Meis damals gar nicht, worum es eigentlich geht. "Das ist doch nicht viel. Ganz ehrlich, ich kenne so viele Single-Friends, viele Girls, und die daten viel mehr als ich", erklärte sie. Und: "Honestly, das hört sich an, als ob ich eine Nonne bin gerade."

Zugleich offenbarte sie jedoch, dass sie die Hoffnung auf ein dauerhaftes Liebesglück nicht aufgeben will. "Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre es, Mr. Right zu finden. Nicht Mr. Right Now, sondern Mr. Right", sagte sie.

Ist Castello "Mr. Right?"

So wie es aussieht, könnte ihr Wunsch jetzt tatsächlich in Erfüllung gegangen sein. Jedenfalls lichteten Paparazzi bereits im Juli Meis in St. Tropez dabei ab, wie sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite knutschte und Händchen hielt. Und auch um wen es sich handelt, wurde da bereits bekannt: den deutschen Künstler Niclas Castello, der auf seinem Instagram-Account über eine halbe Million Abonnenten versammelt.

Ist Niclas Castello "Mr. Right"? Meis ist davon offenbar überzeugt, denn mit ihm hat sie sich nun nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobt. Dies bestätigte das Management der Niederländerin gegenüber RTL. Das Eheversprechen sollen sich die beiden in Los Angeles gegeben haben.

Wenn das mal keine freudige Überraschung ist! Vielleicht hören wir also schon bald die Hochzeitsglocken ein zweites Mal für Sylvie Meis läuten.