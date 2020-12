Sylvie Meis ist hart am Limit

Sylvie Meis tut so einiges für ihr gutes Aussehen. Zwar gehört dazu der eine oder andere Beauty-Eingriff, wie sie jetzt gesteht. Doch auch Sport steht eindeutig ganz oben auf ihrem Schönheitsprogramm.

Sylvie Meis wird von vielen Frauen für ihr makelloses Äußeres bewundert, doch von nichts kommt nichts. Was die 42-Jährige tut, um optisch so frisch zu bleiben, verrät sie jetzt in einem Podcast der "Gala". Darin spricht sie ganz offen über ihre Beauty-Eingriffe.

Meis ist viel in den Medien präsent, und schon allein deswegen ist ihr eine entsprechende Optik natürlich wichtig. Dafür hat sie bereits das eine oder andere Mal mit Hyaluronsäure nachhelfen lassen. Die ist immerhin ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Bindegewebes, baut sich nur leider im Alter nach und nach immer weiter ab. Deswegen beginnt die Haut an einigen Stellen schlaff zu werden, Fältchen bilden sich. Dem Prozess kann man mit Hyaluron Einhalt gebieten, weiß auch Meis.

"Weniger ist mehr"

"Ich war Anfang 30, da habe ich Lippen-Filler ausprobiert, obwohl ich nie eine Person war, die dicke, große Lippen haben wollte", verrät sie in dem Gespräch. "Danach habe ich lange gar nichts mehr gemacht. Als ich meinen 40. Geburtstag gefeiert habe, habe ich in bestimmte Punkte in meinem Gesicht eine sehr kleine Menge Filler spritzen lassen, um einen kleinen Lift zu bekommen."

Sie sei mit dem Ergebnis sehr glücklich, fühle sich seither viel wohler und auch ihr Selbstbewusstsein habe einen Push bekommen. Weitere, größere Eingriffe kommen für Meis allerdings nicht infrage, sagt sie. Ihr Motto laute schon immer: "Weniger ist mehr!" Und um sich körperlich straff und fit zu halten, setzt sie lieber auf Sport, wie ihre Follower bei Instagram sehen können.

Auf ihrem Account hat sie ein neues Foto hochgeladen, das sie in knapper Sportkleidung vor dem Spiegel eines Fitnessraums zeigt. Im Hintergrund sind Gewichte zu erkennen. Dazu schreibt die Blondine: "Du bist dein einziges Limit", und verweist damit darauf, dass man nur seinen inneren Schweinehund überwinden muss, um Sport zu machen und sich gut zu fühlen.