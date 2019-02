Sie lieh Schauspielerinnen wie Demi Moore und Gilian Anderson ihre Stimme: Nun ist Franziska Pigulla im Alter von 54 Jahren gestorben. Bekanntheit erlangte die Synchronsprecherin auch als Moderatorin bei n-tv.

Die Filmwelt trauert um Franziska Pigulla. Wie das Medienunternehmen "Stimmenkartei" auf seiner Webseite berichtet, ist die Synchronsprecherin mit nur 54 Jahren gestorben. Als Sprecherin lieh sie vor allem einer der berühmtesten Figuren der 90er Jahre ihre Stimme: "Akte X"-Agentin Dana Scully, gespielt von Gillian Anderson. Auch in "American Gods" und "Hannibal" sowie in einigen Filmen lieh sie Anderson ihre markante Stimme, zusätzlich synchronisierte sie Schauspielerin Demi Moore.

Daneben war sie auch als Sprecherin zahlreicher TV-Sendungen tätig, wie "Galileo", "Akte-Reporter kämpfen für Sie" oder "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle". Auch Hörbücher gehörten zu ihrem Metier.

Außerdem war Pigulla in den 90er Jahren als Moderatorin bei n-tv tätig. Pigulla wurde 1964 in Neuss geboren und hatte sich laut "Stimmenkartei" wegen einer Erkrankung seit September 2018 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gestorben ist sie am 23. Februar in Berlin. "Welt"-Nachrichtensprecherin Stephanie Rahn gedachte ihrer verstorbenen Kollegin mit einem berührenden Post auf Instagram.