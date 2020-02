Die Trovatos sind die bekanntesten Detektive Deutschlands. Und wohl auch eins der bekanntesten TV-Ehepaare. Jetzt aber hat sich Jürgen Trovato offenbar von seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin Martha getrennt.

26 Jahre waren Jürgen und Marta Trovato verheiratet. Bekannt wurde das Paar durch die RTL-Doku-Soap "Die Trovatos - Detektive decken auf", in denen die zwei gemeinsam mit Tochter Sharon gescriptete Fälle lösten. Nun soll all das aber vorbei sein.

Jürgen und Martha Trovato haben sich getrennt, wie der Manager des Paares RTL gegenüber bestätigte. Über die Gründe für das Aus der langjährigen Ehe ist noch nichts bekannt, doch geht Marta offenbar davon aus, dass ihr Noch-Ehemann eine andere hat.

In den Keller verbannt

"Er telefoniert immer heimlich im Keller oder Schlafzimmer. Früher lag sein Handy immer auf dem Tisch. Wenn es geklingelt hat, durfte ich auch dran gehen. Jetzt nimmt er sein Handy überall hin mit, telefoniert in anderen Räumen", schlussfolgert die 50-jährige Detektivin. Sie soll den 57-Jährigen zunächst zum Schlafen in den Keller des gemeinsamen Hauses verbannt haben. Inzwischen darf er laut Management aber im Gästezimmer übernachten.

Zu den Vorwürfen seiner Ehefrau wollte sich Trovato bislang nicht klar äußern: "Diese Frage kann ich erst am Mittwoch bewantorten. Ich muss das erst mit einer Person klären", zitiert die Seite "Promiflash" den Beschuldigten.

Von 2011 bis 2017 strahlte RTL das Format "Die Trovatos - Detektive decken auf" aus, wodurch die dreiköpfige Familie bekannt wurde. 2019 zog Jürgen Trovato außerdem in den Sat.1-Container und nahm an "Promi Big Brother" teil, wurde dort aber nur Zehnter. Was die Trennung für die TV-Karriere der Eheleute bedeutet, ist derzeit noch offen. "Das ist schwer zu sagen", zitiert "Promiflash" ihren Manager. "Aber ich glaube, alle Menschen haben Höhen und Tiefen, jedoch versuchen sowohl Martha als auch Jürgen, beruflich professionell damit umzugehen."