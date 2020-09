Vor rund drei Monaten feierte Alexander Herrmann seinen 49. Geburtstag. Aus heutiger Sicht kann er froh sein, dass er ihn erleben durfte. Vor knapp zehn Jahren wurde bei dem beliebten TV-Koch Krebs diagnostiziert - gerade noch rechtzeitig.

Man kennt ihn unter anderem aus Formaten wie "Kochduell", "Die Küchenschlacht" oder "The Taste". In ihnen eroberte TV-Koch Alexander Herrmann mit seinem fränkischen Charme die Herzen der Zuschauer. Doch in seinem Privatleben musste der 49-Jährige so manchen Schicksalsschlag verkraften.

So verlor Herrmann im Alter von neun Jahren beide Eltern bei einem Autounfall. In seiner neuen Autobiografie "... und eine Prise Wahnsinn" berichtet er nun jedoch von noch einem weiteren dramatischen Ereignis in seinem Leben: Vor knapp zehn Jahren erhielt er die Diagnose Hautkrebs.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung schildert er jetzt den Krankheitsverlauf: "Es sah wie eine Fetteinlagerung aus. Ich ging zum Arzt, der Knubbel wurde rausgeschnitten und eine Gewebeprobe zur Untersuchung eingeschickt. Und es stellte sich heraus, dass es ein bösartiger Tumor war." Diagnostiziert wurde demnach ein Merkelzellkarzinom, ein sehr seltener Hauttumor.

"Ich hatte riesiges Glück"

Für den Fernsehkoch ein Schock: "Wäre der Tumor nur zwei Millimeter größer gewesen, dann hätte er gestreut. Es war knapp, ich hatte riesiges Glück. Ich musste nach der OP zur Bestrahlung, aber nicht zur Chemotherapie", erklärt Herrmann.

Seitdem geht der gebürtige Kulmbacher regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Vor zwei Jahren habe er sich noch einmal komplett im MRT durchchecken lassen, weiß er zu berichten. Dabei sei "jeder Millimeter" seines Körpers durchleuchtet worden. "Da war ich noch etwas nervös", erklärt er. Doch zum Glück sei alles in Ordnung gewesen.

Tiefer hinterfragt habe er seine Erkrankung aber nicht, macht Herrmann deutlich. "Ich frage mich jetzt nicht: Warum ist mir das passiert?" Krebs sei "ein Bingo-Spiel". Einen positiven Aspekt habe die Erkrankung jedoch für ihn gehabt. Sie habe ihn zu "einem besseren Chef gemacht".