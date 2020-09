Ja, es gibt sie, die Reality-TV-Liebe. Bei Elena Miras und Mike Heiter zum Beispiel. "Love Island" brachte sie nicht nur zusammen, sondern ließ die beiden sogar Eltern werden. Doch nun gibt das Paar nach rund drei Jahren die Trennung bekannt. Das verstehe, wer will.

Wie auch immer eine Beziehung von außen betrachtet wirken mag - man kann halt einfach nicht hineinschauen. Auch nicht in die von Elena Miras und Mike Heiter. Und so gibt das Paar zur großen Überraschung vieler nun via Instagram seine Trennung bekannt.

Anfang 2020 sah man Miras im Dschungelcamp. (Foto: TVNOW / Stefan Menne)

Miras und Heiter posteten in ihren jeweiligen Storys eine gleichlautende Stellungnahme. "Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen", heißt es darin. Darauf, "wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum", würden sie nicht eingehen, stellen sie klar. Ihre gemeinsame Tochter werde sie jedoch für immer verbinden. "Auch werden wir eine respektvolle und zugleich freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen", sind sie sich sicher.

Von "Love Island" bis zum Dschungel

Miras und Heiter waren sich 2017 im Reality-TV-Format "Love Island" über den Weg gelaufen. Wirklich gefunkt hatte es zwischen den beiden jedoch erst, als die Show bereits abgedreht war. Dafür aber richtig. So war Miras schon nach kurzer Zeit schwanger. Im August 2018 brachte sie eine Tochter zur Welt.

Nach ihrer "Love Island"-Teilnahme waren Miras und Heiter auch weiterhin gern gesehene Gäste in diversen TV-Formaten. So zogen sie 2019 als Paar in das "Sommerhaus der Stars", das sie als Sieger verließen. Anfang 2020 gehörte Miras zu den Kandidatinnen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Im Dschungelcamp schaffte sie es bis auf den sechsten Platz.

Familienfotos, TV-Format und ein Song

Den Eindruck einer mehr oder weniger perfekten Beziehung mit Heiter vermittelte Miras jedoch nicht nur im Camp. Erst vor knapp einem Monat postete sie ein Foto ihrer scheinbar durch und durch glücklichen Familie. "My everything. Ich liebe euch!", schrieb sie dazu.

Erst vor Kurzem nahm das Paar zudem gemeinsam ein Liebeslied namens "Anker" auf. Auch für eine gemeinsame TV-Show - die deutsche Version der ursprünglichen MTV-Serie "Just Tattoo Of Us" - standen die beiden im Dienste des Streamingportals TVNOW gemeinsam vor der Kamera.

Dass ausgerechnet Miras und Heiter nun getrennte Wege gehen wollen, hinterlässt deshalb bei vielen Beobachtern erstaunte Fragezeichen. Und sollten die beiden dabei bleiben, das "Wieso und Warum" für sich zu behalten, dürften diese Fragezeichen auch nicht so schnell verschwinden.