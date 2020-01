Fast zwei Jahrzehnte ermittelt Joseph Hannesschläger als TV-Kommissar im bayerischen Rosenheim. Doch der Schauspieler musste längst wegen eines Krebsleidens kürzertreten. Nun hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Er war noch voller Pläne - doch der Krebs gab ihm keine Zeit mehr: Der TV-Star Joseph Hannesschläger ist tot. Er wurde 57 Jahre alt. Die vergangenen Tage verbrachte Hannesschläger bereits im Hospiz. Seine Frau war laut "Bild"-Zeitung bis zuletzt bei ihm, schlief sogar in der Einrichtung. Beide hatten erst 2018 geheiratet.

"Alles, was ich mir fürs neue Jahr gewünscht hätte, kann ich nicht mehr machen", hatte er noch jüngst in einem Interview gesagt. Die Teilnahme an einer Theater-Inszenierung musste er bereits absagen. Erst vor wenigen Tagen hatte sein enger Freund, der frühere Münchener Oberbürgermeister Christian Ude ein gemeinsames Foto aus dem Hospiz gepostet. Dazu veröffentlichte er einen emotionalen Text.

Hannesschläger hatte seine Krebserkrankung Anfang Oktober vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Er hatte seine Schauspielkarriere zu Anfang der 90er-Jahre begonnen. Er wirkte in zahlreichen Film- und Fernseh-Produktionen mit, darunter etwa die Filme "Bandits" und "Der Schuh des Manitu" oder Serien wie "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz". Vor allem jedoch kennen ihn die Zuschauer aus der ZDF-Krimireihe "Die Rosenheim-Cops", in der er nahezu 18 Jahre Kommissar Korbinian Hofer verkörperte.

Er lebte bis zuletzt in seiner Geburtsstadt München. Nach Angaben auf seiner Homepage hat Hannesschläger im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit "Discotrain" auch seine eigene Band.