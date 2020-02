Das mittlerweile siebte Studioalbum der Berliner Band Mia. steht in den Startlöchern. Mit dem Song "Limbo" wurde nun vorab die dritte Single daraus veröffentlicht. Im zugehörigen Video lässt die Band nicht nur die Puppen, sondern vor allem "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder tanzen.

Nach "KopfÜber" und "Tortenguss" präsentieren Mia. jetzt ihre dritte Single "Limbo", aus dem gleichnamigen neuen Album, das voraussichtlich am 27. März erscheint. Für das Musikvideo haben sich Sängerin Mieze Katz, Gitarrist Andy Penn, Schlagzeuger Gunnar Spies und Bassist Robert Schütze ein bekanntes Gesicht eingeladen: Journalist und Moderator Thorsten Schröder, nicht zuletzt als Sprecher der "Tagesschau" bekannt.

So hat man Schröder allerdings noch nie gesehen: In dem Video, tanzt, grooved und singt sich der 52-Jährige durch verschiedene Settings. "Was für eine spannende, neue Erfahrung!", zeigt sich Schröder begeistert, der seinem Ausflug in die Musik nur Gutes abgewinnen kann: "Dass es so beeindruckend und geradezu überwältigend wird, hätte ich nicht gedacht." Er sei "schlicht begeistert" von diesem "Once-in-a-lifetime-Erlebnis".

Vorbild Fatboy Slim

Auch Sängerin Mieze Katz ist voll des Lobes für den Protagonisten ihres Videos: "Für uns war klar, dass es für diese Idee keine bessere Besetzung gibt, als einen Menschen, der durch die tagtägliche, aufrichtige und fundierte Auseinandersetzung mit den Nachrichten dieser Welt, wenn überhaupt, eher für wohldosierten Optimismus steht. Thorsten Schröder ist Nachrichtensprecher und Moderator, Buchautor und Ironman. So einen kann man ja mal fragen", so die Sängerin.

Und worum geht es in "Limbo"? Es gehe um Optimismus, so Mieze Katz. "Der Optimismus in 'Limbo' kommt nicht aus dem Motivationsseminar, ist aber trotzdem eine Verrenkung und eine Standortbestimmung, wie man dieser Welt begegnen oder sie ertragen kann. Deshalb muss im Musikvideo zu 'Limbo' getanzt werden."

Zu dem Video haben sich MiA. von DJ Fatboy Slim und dessen Video zu "Weapon Of Choice" inspirieren lassen, das im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Damals tanzte sich Hollywood-Star Christopher Walken die Seele aus dem Leib.