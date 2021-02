RTL-Moderatorin in Therapie Tanja Bülter ist an Brustkrebs erkrankt

Moderatorin Tanja Bülter ist bei RTL unter anderem regelmäßig als Promi-Expertin zu sehen. Daran hat sich auch in den letzten Wochen nichts geändert, obwohl die 49-Jährige die schockierende Diagnose Brustkrebs erhielt. Inzwischen unterzieht sie sich einer Chemotherapie.

Moderatorin Tanja Bülter ist bei RTL vor allem in Sachen Promis und Unterhaltung unterwegs. Und obwohl sie eine schlimme Diagnose zu verarbeiten hat, ist sie nach wie vor für den Sender im Einsatz. Bislang waren nur wenige Menschen eingeweiht, nun aber macht sie es öffentlich: Bülter ist an Brustkrebs erkrankt.

Sie wolle ihre Krankheit nicht leugnen, aber: "Ich bin dankbar, dass es so viele Monate mein Geheimnis war", so die 49-Jährige. Den Tumor in ihrer Brust hatte sie zufällig selbst ertastet, war sich aber zunächst nicht sicher, was es sein könnte. Nachdem sie am nächsten Tag ihrer Hautärztin von dem Knubbel berichtet hatte, ging alles ganz schnell: Sonographie, Mammografie und Biopsie.

Danach stand fest, dass es sich um einen bösartigen, aggressiven Tumor handelt. "Die Tatsache, dass ich eine tödliche Krankheit in mir trage, hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das musste ich erstmal mit mir selber ausmachen", erinnert sie sich an diesen Moment. Bülter ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, einem 13-jährigen Sohn und einer acht Jahre alten Tochter. Die beiden sind jetzt ihr großer Halt: "Meine Tochter ist noch zu klein, sie hat es nicht sofort richtig verstanden. Mein Sohn ist sofort ganz proaktiv geworden und wollte direkt googlen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Er packt richtig toll mit an und ist jetzt schon ein Profi im Spülmaschine ausräumen."

Behandlung schlägt an

Tanja Bülter steht für den RTL.de-Talk "VIPstagram" regelmäßig mit ihrem Kollegen Kena Amoa vor der Kamera - auch jetzt noch. Für sie ist das ein schöner Ausgleich zu den vielen Arztbesuchen, wie sie sagt. Anfangs musste sie einmal pro Woche, aktuell alle zwei Wochen zur Chemotherapie. Die doppelte Dosis bringt allerdings auch mehr Nebenwirkungen mit sich, wie Bülter weiter berichtet: "Ich leide vor allem unter Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Übelkeit."

Trotz Chemotherapie sind Bülters Haare aufgrund einer besonderen Behandlungsmethode nicht ausgefallen. "Während die Chemo-Infusionen in mich reinlaufen, setze ich eine Kühlkappe auf. Das ist eine Haube, die den Kopf kühlt, sodass die Zellen auf der Kopfhaut nicht aufnahmefähig sind und die Haarfollikel nicht zerstört werden. Das funktioniert nicht bei jedem Krebspatienten, aber bei mir hat es geklappt", so die Moderatorin. Zum Erhalt ihrer Wimpern nimmt sie spezielle Augentropfen. "Ich hatte Glück im Unglück. Dass ich meine Optik weitgehend erhalten konnte, ist ein Riesengewinn für mich."

Tanja Bülter bleibt optimistisch und ist überzeugt, den Krebs bald besiegen zu können. Nach der Chemotherapie folgen wohl noch eine brusterhaltende Operation und eine Strahlentherapie. "Die gute Nachricht ist, dass die Behandlung anschlägt."