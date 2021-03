Die Berliner Mauer soll auch seinetwegen gefallen sein, nun gelingt David Hasselhoff ein weiterer Coup in Deutschland. Der "Looking For Freedom"-Star hat eine Hauptrolle in einer neuen TVNOW-Show ergattert. Auch die schwarzhumorige Agententhriller-Serie hat etwas mit dem Kalten Krieg zu tun.

Kult-Star David Hasselhoff dreht für TVNOW an der Seite von Henry Hübchen eine Serie in Deutschland. Das hat die Mediengruppe RTL bekannt gegeben. In der als "schwarzhumorig" beschriebenen Agententhriller-Serie namens "Ze Network" werden beide sich selbst spielen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Schauspieler geraten in dem Projekt mitten in eine "internationale Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges."

Bei RTL seien alle begeistert darüber, dass "wir ein Ausnahmetalent wie Henry Hübchen und den Helden unserer Jugend - David Hasselhoff - für diese Serie gewinnen konnten", so der Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland, Hauke Bartel.

Versprochen wird eine "wendungsreiche Geschichte" zwischen Realität und Fiktion. Hasselhoff wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als Executive Producer fungieren. Auch er freut sich sehr auf den Dreh und bezeichnet das Ganze in einer Grußbotschaft auf Twitter als einen "wahr gewordenen Traum". Die Serie werde in jedem Fall "authentisch, neu, aufregend, dramatisch und eine sehr düstere Comedy". Der Drehstart ist für Sommer 2021 geplant.