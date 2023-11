"The Legend of Zelda" bekommt Realverfilmung

Nintendo-Hit erobert Hollywood "The Legend of Zelda" bekommt Realverfilmung Artikel anhören

Das Zelda-Franchise ist mittlerweile das Kronjuwel des Nintendo-Imperiums. Die Spiele um den Helden Link, der Prinzessin Zelda retten muss, verkaufen sich millionenfach. Nun soll sich der Erfolg auch auf die Leinwand übertragen.

"The Legend of Zelda" kommt auf die große Leinwand. Nach dem Milliarden-Erfolg des Animationsfilms "Super Mario Bros." entwickelt Nintendo nun zusammen mit Sony Pictures das neue Zelda-Projekt um den Helden von Hyrule. Wes Ball ("Maze Runner") wird Regie bei der Realverfilmung übernehmen.

Der Nintendo-Sprecher und Regisseur Shigeru Miyamoto, der den Film produzieren wird, teilte auf X (ehemals Twitter) mit, dass man "schon seit vielen Jahren" an dem Projekt arbeite. "Wir haben jetzt offiziell mit der Entwicklung des Films begonnen, wobei Nintendo selbst stark in die Produktion eingebunden ist." Es werde einige Zeit dauern, bis der Film fertiggestellt sei, aber er hoffe, die Fans freuen sich bereits darauf.

Zelda ist mittlerweile das Kronjuwel des Nintendo-Imperiums. Das erste Spiel wurde bereits 1986 veröffentlicht. Die Fantasy-Spiele erzählen die Geschichte eines Jungen namens Link, der das Königreich Hyrule und dessen Prinzessin, die titelgebende Zelda, retten muss. Die verschiedenen 20 Teile der Saga verkauften sich weltweit über 125 Millionen Mal.

Die Reihe gilt als maßgeblich bei der Entwicklung sogenannter Open-World-Spiele, sowohl im Bereich Gameplay als auch Storytelling zählen sie zu den besten Titeln der Videospielgeschichte. Mit dem 2017 erschienen Zelda-Spiel "Breath of the Wild" landete Nintendo erneut einen Hit: Es verkaufte sich bis heute 29 Millionen Mal. Die Fortsetzung "Tears of the Kingdom" kam im Mai dieses Jahres auf den Markt - innerhalb von zwei Monaten ging das Spiel 18 Millionen Mal über den Ladentisch.

Nintendo schützt seine Spiele extrem und hat seit "Super Mario Bros." aus dem Jahr 1993 keine Realverfilmung mehr veröffentlicht. Der Animationsfilm unter der Schirmherrschaft von Universal brachte im Sommer ein Einspielergebnis von 1,3 Milliarden Dollar. Netflix hatte lange versucht, eine "Legend of Zelda"-Zeichentrickserie auf die Beine zu stellen, die 2015 in die Entwicklung ging, aber nie zustande kam.