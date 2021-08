Da haben sich mal zwei gefunden. Zwei, die zusammenpassen wie Pech und Schwefel. Für die nächste "Schlag den Star"-Ausgabe verspricht dies jedoch Unterhaltungswert. In der Show treffen Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki aufeinander. Ansagen machen sich die beiden aber jetzt schon.

Kevin Großkreutz gegen Pascal Hens, Edin Hasanović gegen Wincent Weiss, Bülent Ceylan gegen Jenke von Wilmsdorff ... schnarch! So lauteten einige der jüngsten Begegnungen bei "Schlag den Star".

Etwas mehr Esprit versprühte da noch das Frauenduell zwischen Carmen Geiss und Natascha Ochsenknecht, das Anfang Mai über den Bildschirm flimmerte. Nun kommt es in der Pro7-Show abermals zu einem rein weiblichen Spitzentreffen. Und das hat es ausnahmsweise mal wirklich in sich.

Schließlich lauten die Namen der beiden Kontrahentinnen Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki. Unterschiedlicher könnten die clevere Brünette und die blonde Blitzbirne auf den ersten Blick wohl kaum sein. Wenn es darum geht, sich im Vorfeld ihres Aufeinandertreffens gegenseitig Ansagen zu machen, nehmen sich die beiden jedoch nicht allzu viel.

"So richtig dumm"

Bereits Mitte Juli posteten Thomalla und Burdecki auf ihrer jeweiligen Instagram-Seite einen Clip, der ihren bevorstehenden Schlagabtausch ankündigt. "Ich brauch 'ne Gegnerin, die so richtig dumm, hässlich und unsportlich ist", sinniert Burdecki am Steuer eines Wagens darüber, wen sie gerne bei "Schlag den Star" herausfordern würde. Prompt ruft sie Thomalla an, die sich vor allem denkt: "Burdecki who?".

Vor knapp einer Woche legte Thomalla bei Instagram nach: "Es gibt auf die Fresse!", rührte sie martialisch die Werbetrommel für die Sendung und provozierte damit glatt eine unmittelbare Reaktion Burdeckis in den Kommentaren: "Wer am Ende die größere Fresse zieht, wird man dann sehen."

Ein weiterer Post, das gleiche Spiel, heißt es nun wenige Tage vor der am Samstag geplanten Ausstrahlung der Show. "4 Tage noch, dann zieh ich dir die Extensions raus!", prophezeit Thomalla zu einem Foto, das sie Rücken an Rücken mit ihrer Gegnerin zeigt. Die will auch das nicht auf sich sitzen lassen und kontert in der Kommentarspalte im typischen Burdecki-Stil: "Ah gut, du hast jetzt schon einen Knick in der Optik, hab gar keine drin."

Wenn sich die beiden in den kommenden Tagen weiter so verausgaben, könnte ihnen glatt die Puste ausgehen, noch ehe es zum eigentlichen Showdown kommt. Doch falls nicht, dann könnte es bei "Schlag den Star" zur Abwechslung mal wieder richtig zur Sache gehen.