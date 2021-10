So sucht sie ihre Männer aus

So sucht sie ihre Männer aus Thomalla wählte Zverev "mit allen Sinnen"

Am 8. Oktober machte Thomalla ihre Beziehung mit dem Tennis-Ass öffentlich.

Aussehen oder Charakter, was ist für eine Beziehung entscheidend? Sophia Thomalla hat darauf eine eindeutige Antwort. Die frisch mit Tennisstar Alexander Zverev liierte TV-Moderatorin plaudert aus dem Nähkästchen und verrät Details zu ihrem Liebesleben.

Sophia Thomalla hat in einem RTL-Interview über ihre Männerwahl gesprochen. Die 32-Jährige, die seit dem 15. Oktober die neue Kuppelshow "Date or Drop" moderiert, erklärte: "Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt und der Charakter dann, wer zusammenbleibt." Auf die Frage, wie sie Alexander Zverev "ausgesucht" habe, "mit Herz, den Augen oder mit beidem", antwortete Thomalla: "Ich würde sagen, mit allen Sinnen."

Sie sei ein lebenslustiger Typ, nicht auf den Mund gefallen und wisse, was sie will, so Thomalla. "Das findet nicht jeder Mann geil". Die 32-Jährige gibt sich selbstbewusst: "Ich gehe meinen Weg und bin nicht abhängig von nichts und niemandem."

Sie brauche einen Typ, der ihren Lauen standhält, der ihren Karriereweg mitgehe und "der es auch mal verkraften kann, wenn ich ihm eine Ansage mache". Auf Zverev bezogen fügte sie hinzu: "Ich hoffe, das kann er." Einen bestimmten Typ Mann habe sie jedoch nicht. Die einzige Bedingung: Er soll größer sein, als sie selbst.

Nach tagelangen Gerüchten um die Beziehung hatte Thomalla am 8. Oktober ein Turtelbild auf Instagram geteilt. Darauf zu sehen ist die Moderatorin auf einem Handtuch im Sand liegend. Den Arm hat sie um einen Mann geschlungen, den sie küsst. Verlinkt hat sie Tennisstar Alexander Zverev. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel...", fügte Thomalla hinzu.

Sophia Thomalla war zuvor unter anderem mit Fußballstar Loris Karius liiert. Im Juni hatte das Paar die Trennung bestätigt. Alexander Zverev ist im März Vater geworden. Seine Ex-Freundin, die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Brenda Patea, hat die Geburt ihrer Tochter auf Instagram verkündet. Zverev und Patea haben sich noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes getrennt.