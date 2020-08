Vier Kinder hat Til Schweiger und schon lange wünscht er sich, Großvater zu werden. Dieser Wunsch wird ihm nun endlich erfüllt. Die Freude im Hause Schweiger könnte wohl größer kaum sein. Welches Kind dafür verantwortlich ist ...

Frohe Botschaft im Hause Schweiger. Regisseur, Produzent und Schauspieler Til Schweiger wird zum ersten Mal Großvater. Sein Erstgeborener und dessen langjährige Freundin haben ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Der 24-jährige Valentin aus Schweigers Ehe mit Dana Schweiger arbeitet - im Gegensatz zu seinen schauspielernden Schwestern Emma, Lilli und Luna - lieber als Bildgestalter hinter der Kamera und hält sich aus den Medien weitgehend heraus. Daher ist auch jetzt nichts weiter über das Baby bekannt. Weder weiß die Öffentlichkeit etwas über das Geschlecht des Kindes noch über den errechneten Geburtstermin.

Wird Schweiger jetzt kürzertreten?

Der werdende Großvater Til Schweiger wünscht sich aber wohl bereits seit einer Weile einen Enkel oder eine Enkelin. Das verriet er zuletzt im Dezember 2019 im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für seine Nachkommen würde er dann auch beruflich gern "zwei Gänge zurückschalten", sagte er damals.

Am 1. Oktober kommt aber erstmal wieder ein neuer Film mit ihm in die Kinos, bei dem er sich allein auf seine Rolle konzentrierte. Regie führte nämlich André Erkau, Produzent war Tommy Wosch. Mit dabei sind außerdem Heike Makatsch, Benno Fürmann, Jürgen Vogel, Sinje Irslinger und Max Hubacher. Schweiger und Makatsch spielen in der Romanverfilmung "Gott, du kannst ein Arsch sein" die Eltern der krebskranken Steffi. Die ist gerade 16 Jahre alt geworden, als sie ihre Diagnose erhält. Ihr bleibt kein Jahr mehr, und so reißt sie aus und begibt sie sich mit einem Zirkusjungen auf eine Abenteuerreise nach Frankreich.

Schweiger dürfte die guten Nachrichten über die werdende Großvaterschaft mit seiner aktuellen Freundin Sandra gefeiert haben. Ausgiebig womöglich, denn gerade erst postete er ein Foto der 25-Jährigen, das er von ihr beim Schlafen geschossen hatte. Dazu schrieb er: "Jemand ist müde ...!" Mit der Lehrerin ist Schweiger seit einigen Monaten zusammen. Erstmals präsentierten sich die zwei Mitte Januar gemeinsam bei einem Box-Event der Öffentlichkeit.