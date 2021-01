Seltener Einblick in Bendzkos Privatleben.

Tim Bendzko hält sein Familienleben völlig unter Verschluss. Nun überrascht er seine Follower auf Instagram mit einem Baby-Foto und einem knappen Kommentar. Offenbar ist der Sänger Vater geworden.

Viel aus seinem Privatleben gibt der deutsche Sänger Tim Bendzko für gewöhnlich nicht preis. In der Nacht zum neuen Jahr hat der 35-Jährige seine Fans und Kollegen nun aber mit einer süßen Nachricht überrascht: Der Sänger ist Vater geworden. Wann der Nachwuchs zur Welt kam, teilte Bendzko allerdings nicht mit. Auch Name und Geschlecht des Babys bleiben privat.

Auf Instagram postete Bendzko ein Bild von einem Baby, das einen weiß-blauen Strampler trägt. Im dazu passenden Kommentar wünschte er seinen Followern zunächst ein "Frohes Neues" und erklärt dann: "Alles wird gut, Verstärkung ist da." Dazu setzte er den Hashtag #weltretter. Es ist also anzunehmen, dass Bendzko einen Sohn bekommen hat.

Zahlreiche Fans und Kollegen reagierten bereits in der Nacht mit freudigen Antworten auf die Baby-News. "Oh wie toll! Freu mich für dich! Herzliche Glückwünsche", kommentierte etwa Sängerin Yvonne Catterfeld. Auch Kollege Laith Al-Deen fand die Neuigkeit "so schön" und gratulierte. Glasperlenspiel schickten ebenfalls ihre Glückwünsche.