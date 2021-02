Britney Spears und Justin Timberlake im Jahr 2001. Der Sänger räumt nun ein, sich in der Vergangenheit falsch gegenüber Spears und Janet Jackson verhalten zu haben.

Die neue Britney-Spears-Doku beschäftigt sich mit dem sexistischen Umgang mit der berühmten Sängerin. Fans richten daraufhin Kritik auch an ihren Ex-Freund Justin Timberlake. Der reagiert nun und bittet auch Janet Jackson um Entschuldigung. Er habe davon profitiert, dass andere heruntergemacht wurden.

Die kürzlich erschienene "New York Times"-Dokumentation "Framing Britney" hat viele Debatten angeregt. Darin wird der Popstar nicht als das gefallene Idol dargestellt, sondern die Perspektive darauf gerichtet, wie Britney Spears bereits in frühester Jugend sexistischer Berichterstattung ausgesetzt wurde. Ebenso spielt eine große Rolle, dass sie seit Jahren unter de Vormundschaft ihres Vaters steht.

Fans von Spears, die die Dokumentation gesehen haben, äußerten auch Kritik gegen ihren Ex-Freund Justin Timberlake. Die beiden waren zwischen 1998 und 2002 zusammen. Als die Trennung der beiden Popsternchen bekannt gegeben wurde, inszenierten Medien Spears oftmals als die Schuldige. Timberlake habe durch seinen Song "Cry Me A River" dieses Narrativ nur noch befeuert, weil er sich darin als Opfer darstellte, so der Vorwurf.

Der 40-jährige reagierte nun und entschuldigte sich für sein früheres Verhalten gegenüber Britney Spears, aber auch Janet Jackson. Er wolle sich speziell bei Spears und Jackson entschuldigen, "weil sie mir wichtig sind und ich sie respektiere und weil ich weiß, dass ich versagt habe", schrieb Timberlake bei Instagram. "Die Zeiten in meinem Leben, in denen meine Taten zum Problem beigetragen haben, in denen ich außer der Reihe gesprochen habe, oder mich nicht für das Richtige ausgesprochen habe, tun mir sehr leid."

Timberlake war zuvor vorgeworfen worden, sowohl seine Ex-Freundin Spears als auch Jackson in der Öffentlichkeit sexistisch und abwertend behandelt zu haben. Mit Jackson war er 2004 gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten, wo es zum viel berichteten Busenblitzer kam. Sie musste sich dem Druck beugen und öffentlich entschuldigen, er hingegen nicht.

"Diese Industrie ist fehlerhaft. Sie ist auf Erfolg für Männer ausgerichtet, insbesondere weiße Männer", schrieb Timberlake nun. "Wegen meiner Ignoranz habe ich das nicht erkannt, während es in meinem eigenen Leben passiert ist, aber ich möchte nicht mehr davon profitieren, dass andere heruntergemacht werden."