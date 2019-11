Justin Timberlake ist seit sieben Jahren mit Schauspielerin Jessica Biel verheiratet und schwärmt in Interviews von seiner Ehe. Jetzt tauchen Fotos auf, die den Popstar händchenhaltend mit kollegin Alisha Wainwright zeigen. Die beiden arbeiten gerade am Set eines Football-Films.

Fans sorgen sich um die Ehe von Popstar Justin Timberlake und Schauspielerin Jessica Biel. Der Auslöser sind Bilder, die die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" veröffentlicht hat. Darauf ist Timberlake mit Schauspielerin Alisha Wainwright auf dem Balkon einer Bar zu sehen. Sie halten Händchen und Wainwright legt ihre Hand auf sein Knie. Gemeinsam mit Timberlake arbeitet die 30-Jährige gerade in New Orleans an dem Football-Film "Palmer".

"The Sun" zufolge war Timberlake ohne seinen Ehering unterwegs. Er und Wainwright sollen rund 40 Minuten allein auf dem Balkon gewesen sein. Laut einer nicht näher benannten Quelle war der Sänger an dem Abend ziemlich angetrunken. Die Fans sind aufgebracht. "Justin Timberlake betrügt Jessica Biel? Anscheinend ist er gestern Nacht vom Liebling zum Arsch geworden", findet zum Beispiel eine Userin auf Twitter.

Laut dem "People"-Magazin gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge. Einem Insider zufolge ist an dem Abend nichts Ungebührliches passiert. "Das war alles ganz harmlos", so die Quelle. Auf dem Balkon seien einige Leute anwesend gewesen und es sei "definitiv nichts passiert". Beide seien nur Freunde und hätten in der Bar eine gute Zeit gehabt.

Auch ein Sprecher von Wainwright dementierte die Gerüchte: "Diese Spekulationen haben absolut keine Berechtigung. Sie arbeiten derzeit gemeinsam an einem Projekt. Mitglieder des Casts und der Crew waren alle zusammen."

In einem Interview im vergangenen Monat zeigte Timberlake sich noch sehr überzeugt von seiner Ehe. Er sprach von einem Gefühl des Angekommenseins: "Wenn du erst einmal diese Person gefunden hast, ist es wie eine Taufe, du denkst 'es gibt kein Zurück'." Das sei so ähnlich wie das Vatersein. Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet. Sie haben einen vierjährigen Sohn, Silas.