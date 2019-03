Nach dem Tod von Schauspieler Luke Perry ist die Trauer bei Weggefährten und Fans groß. Nun tritt Tochter Sophie an die Öffentlichkeit. Auf Instagram meldet sich die 18-Jährige mit einer emotionalen Botschaft zu Wort.

Nach dem Tod von "Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry hat sich dessen Tochter Sophie Perry auf Instagram für die große Anteilnahme bedankt. Unter ein Foto, auf dem die 18-Jährige und der Schauspieler zu sehen sind, schrieb sie: "In der letzten Woche ist bei mir so viel passiert. Alles ging so schnell." Als ihr Vater am vergangenen Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war sie weit weg von zu Hause. Sie sei rechtzeitig aus Malawi zurückgekehrt, um bei ihrer Familie sein zu können. "Und in den 24 Stunden habe ich überwältigend viel Liebe und Unterstützung erhalten."

Wie sie mit der ganzen Situation umgehen soll, wisse sie nicht genau. Man habe so etwas in der Schule schließlich nicht beigebracht bekommen - erst recht nicht, "wenn das alles in der Öffentlichkeit passiert". Dennoch wolle die 18-Jährige die Fans ihres Vaters wissen lassen, dass sie und ihre Familie für all die lieben Worte dankbar seien, "nur eben im Stillen".

Perry freute sich auf "Beverly Hills"-Reboot

Luke Perry war am Montag im Alter von 52 Jahren gestorben, wie sein Sprecher bestätigte. Am vergangenen Mittwoch war der Schauspieler wegen eines Schlaganfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Just an dem Tag gab US-Sender Fox eine Fortsetzung der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" bekannt.

Wie die britische "Daily Mail" erfahren haben will, soll Perry kurz vor seinem Tod einen Vertrag für das Reboot unterzeichnet haben. In einem früheren Interview zeigte er sich über ein mögliches Comeback der Erfolgsserie begeistert. "Ich würde es lieben wieder mit all diesen Leuten zusammenzukommen", so Perry enthusiastisch. Zumal seiner Meinung nach genug Zeit vergangen sei, dass eine Rückkehr seiner Rolle Dylan McKay Sinn ergebe.

Kollegen und Fans zeigten sich über den Tod Perrys fassungslos. "Ich bin geschockt. Untröstlich. Ich habe so viele Erinnerungen mit Luke, die mich zum Lachen bringen und die immer in mein Herz eingebrannt sind", sagte die Schauspielerin Shannen Doherty dem Magazin "People". Die 47-Jährige und Perry spielten in "Beverly Hills, 90210" jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay. Ian Ziering, Co-Star aus der 90er-Jahre-Kultfernsehserie schrieb, er werde sich immer an die gemeinsamen Erlebnisse erinnern.