Gisele Bündchens Ehemann springt gemeinsam mit seiner Tochter von einer Klippe und lädt ein Video davon bei Instagram hoch. Was nach Spaß aussieht, erschreckt zahlreiche Follower. Auch prominente Kollegen kritisieren Tim Brady für diese Aktion.

Bei kleinen Kindern hört für viele Menschen der Spaß auf. Das muss auch American-Football-Star Tom Brady gerade erfahren, nachdem er ein Video von sich und seiner sechsjährigen Tochter Vivian bei Instagram hochgeladen hat.

In dem Clip steht der Mann von Gisele Bündchen mit der gemeinsamen Tochter auf einem Felsen in Costa Rica, viele Meter unter ihnen das Wasser. Die zwei wollen springen, so recht scheint sich Vivian doch nicht zu trauen - auch wenn sie mehrfach angibt, bereit zu sein. Dann wagt Brady den Schritt nach vorn, hält das Kind am rechten Arm fest und reißt es mit in die Tiefe. Zu dem Video schreibt er: "Wenn Vivi eines Tages Olympiasiegerin wird, dann sicher nicht im Synchronspringen. Daddy gibt ihr trotzdem immer eine 10."

"Das hat mir einfach nur Angst gemacht"

Diese Aktion bringt Brady jetzt Kommentare von zahlreichen Followern ein, darunter auch einige Prominente. Während die einen besorgt um Vivians Schulter sind, finden es andere gut, dass ihr Vater ihr hilft, ihre Angst zu überwinden. Basketball-Superstar Stephen Curry, Fußballer Harry Kane und Musiker P. Diddy posten lachende Emoticons, während Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson das Lachen vergangen zu sein scheint. "Du weißt, dass ich komplettes Vertrauen in dich habe als Mann, als Freund, Spieler und Vater", schreibt er in der Kommentarspalte. "Aber das hat mir einfach nur Angst gemacht. Jeeesus!" Auch der ehemalige Footballer Brett Favre hat für das Video nur eine Daumen-nach-unten-Emoji übrig. Brady selbst hat auf die Vorwürfe bislang nicht reagiert.

Der Star-Quarterback ist seit zehn Jahren mit Gisele Bünchen verheiratet. Gerade feierten die zwei den 39. Geburtstag des ehemaligen Topmodels und verbringen ihren Familienurlaub in Costa Rica. Mit dabei ist neben Tochter Vivian auch der neunjährige Sohn Benjamin.