Habe ich mich womöglich infiziert? Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geht auch unter den Promis um. So machten sich etwa Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits öffentlich Sorgen. Zumindest der Tokio-Hotel-Musiker hat nun Gewissheit.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt nahezu überall auf der Welt kräftig an - auch unter den Promis. Doch während bei manchen wie Hollywood-Star Tom Hanks und seiner Frau Rita Wilson eine Infektion auch tatsächlich nachgewiesen wurde, handelt es sich bei anderen "nur" um Verdachtsfälle.

So hatten sich etwa Model-Mama Heidi Klum und ihr Ehemann, der Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz, am Wochenende besorgt gezeigt, sich mit dem Virus angesteckt zu haben. Die 46-Jährige und ihr 16 Jahre jüngerer Lebensgefährte verzichteten seither sogar auf die ansonsten von ihnen gewohnten Schmuseeinheiten.

Kuss durch die Scheibe

In einem Video, in dem sie sich mit einer Glasscheibe zwischen ihren Lippen "küssten", machten die beiden deutlich, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, auch den Liebsten nicht zu nahe zu kommen. Dazu schrieb Klum unter anderem: "Ich war die ganze Woche krank. (...) So sehr ich mich danach sehne, ihn zu umarmen und zu küssen, ist es wichtig, das Richtige zu tun."

Doch zumindest im Falle von Tom Kaulitz gibt es nun Entwarnung: Er hat kein Corona. Das teilte sein Bruder Bill in einer Story auf seiner Instagram-Seite mit.

Der Sänger bezog sich dabei auf Paparazzi-Bilder, die von ihm und Tom Kaulitz beim Einkaufen geschossen worden waren. Aber wie sieht es bei Klum aus? Darüber gibt das kurze Update des Schwagers der Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) keinen Aufschluss.

Wie weiter mit GNTM?

Dabei dürfte Klums Gesundheitszustand auch dafür entscheidend sein, wie es mit der Nachwuchsmodel-Show, die sich aktuell in der 15. Staffel befindet, weitergeht. Schon jetzt ist klar: Das voraussichtlich im Mai stattfindende Finale wird ohne Publikum über die Bühne gehen. Das gab der Sender Pro7 bereits bekannt. Man zelebriere das Finale stattdessen "wie einst in der ersten Staffel - im kleinsten Kreis. Und trotzdem mit großer Show."

Klum sagte dazu, sie finde das "super schade". Dennoch werde man sich "wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht".