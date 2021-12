Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz leben mit der Familie in Los Angeles, der Stadt der Schönen und Reichen. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit seinem Zwillingsbruder Bill erzählt der Tokio-Hotel-Star nun, was ihn als Promi in Beverly Hills am meisten nervt.

Model und Moderatorin Heidi Klum und ihr Ehemann, Musiker Tom Kaulitz, leben gemeinsam mit ihren vier Kindern aus früheren Beziehungen in Klums Villa in Los Angeles. Klums Instagram-Posts nach zu urteilen, führt die Patchworkfamilie dort ein glückliches Leben. Doch eine Sache stört Kaulitz offenbar sehr, wie er nun im gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz, "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", berichtet. Und das sind die Paparazzi.

"Das ist unglaublich. Sobald du in Beverly Hills reinfährst und irgendwo parkst, auf einmal: acht Fotografen! Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die müssen an irgendeinem Punkt stehen, wo man dran vorbeifährt, wo die einem dann hinterherfahren. Das ist unfassbar. Das ist ätzend", sagt Tom Kaulitz.

Der jüngste derartige Vorfall ist offenbar erst wenige Tage her. "Ich wurde diese Woche wieder von Paparazzi fotografiert - nämlich beim Möbelshoppen", beschwert er sich. Tatsächlich kursieren Fotos unter anderem bei "Mail Online", die Klum und Kaulitz in einer Art Partnerlook - er in Rosa, sie in Himmelblau - vor und in einem Möbelladen zeigen.

"Der Arme wurde fotografiert"

Bill und Tom Kaulitz betreiben den erfolgreichen Podcast seit Anfang September auf Spotify. Darin geben die Tokio-Hotel-Brüder wöchentlich Einblicke in ihren Alltag in Los Angeles. Ganz ungeniert sprechen die beiden über ihr Privatleben und über das, was sie aktuell beschäftigt. So richtig viel Verständnis zeigt Bill für den Paparazzi-Frust seines Zwillingsbruders allerdings nicht. "Du bist der dekadentere Zwilling von uns. Der Arme wurde fotografiert", antwortet der 32-Jährige lachend.

Offenbar ist es Tom Kaulitz lieber, wenn seine Ehefrau diejenige ist, die Pärchenbilder ins Netz stellt. Immer wieder postet die 48-Jährige gemeinsame Fotos von sich und ihrem Liebsten bei Instagram. In der vergangenen Woche waren es gleich zwei: Eines zeigt die beiden neben einem gedeckten Tisch. "So dankbar, dich zu haben. Jeden Tag", schrieb Klum zu dem Bild.

Der zweite Schnappschuss war dagegen deutlich intimer: Darauf liegen die beiden Promis, die seit 2019 verheiratet sind, eng umschlungen und allem Anschein nach nackt im Bett. Ihre langen Haare sind zerzaust und sie strahlen. "Mein Herz", kommentierte Klum das Foto.