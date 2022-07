In den 80er Jahren war Ivana die Frau an der Seite von Donald Trump, damals noch Star-Investor und Immobilienmogul. Nun teilt der frühere US-Präsident mit, dass seine Ex-Frau im Alter von 73 Jahren gestorben ist.

Die erste Ehefrau des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Ivana, ist gestorben. Das berichtete der US-Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. Ein Statement zum Tod gab es auch von Donald Trumps Account auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Demnach starb sie in New York. Sie war 13 Jahre mit Trump verheiratet und war die Mutter seiner drei ältesten Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka. Sie wurde 73 Jahre alt.

"Ich bin sehr traurig, all denen, die sie geliebt haben, von denen es viele gibt, mitzuteilen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist", schrieb er. "Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte. Ihr ganzer Stolz und ihre Freude waren ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Sie war so stolz auf sie, wie wir alle so stolz auf sie waren. Ruhe in Frieden, Ivana!"

Der Sender ABC zitierte aus einer Erklärung der Familie. Darin heißt es: "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin."

Ivana arbeitete an der Entwicklung der Trump Towers mit

Das ehemalige Model spielte bereits kurz nach der Hochzeit 1977 eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Donald Trumps-Immobilienimperiums. Sie arbeitete an der Seite ihres Mannes an mehreren Projekten, wie der Entwicklung des Trump Towers in Manhattan und dem Trump Taj Mahal Casino Resort in Atlantic City. Ivana war zudem Vizepräsidentin für Innenarchitektur in der Trump Organization und verwaltete eine seiner wertvollsten Immobilien, das Plaza Hotel.

Die unter großem öffentlichen Aufsehen ließ sich das Ehepaar im Jahr 1990 scheiden. Ivana entwickelte in den Folgejahren Kleidung, Schmuck- und Schönheitsprodukte, die sie über das Home Shopping Kanäle wie QVC vermarktete. Zudem schrieb mehrere Bücher, darunter "The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again" (Das Beste kommt noch: Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen) und zuletzt "Raising Trump" im Jahr 2017, ein Erinnerungsbuch über ihre Ehe mit Mr. Trump. 2010 trat sie ebenfalls in der britischen TV-Show "Celebrity Big Brother" auf.

Ivana Marie Zelnícková wurde 1949 im heutigen Tschechien geboren. Schon früh zeigte sie sportliches Talent als Skiläuferin. Sie verließ ihre Heimat und wanderte nach Kanada aus, wo sie in den 1970er-Jahren eine Modelkarriere begann.