Unterhaltung

Neue Liebe in Sicht?: US-Sängerin Halsey flirtet sich durch

Über das Liebesleben von Halsey wird gerade eine Menge gemunkelt. Einige glauben, ihr Ex Machine Gun Kelly sei wieder am Drücker, andere sehen John Mayer als potenziellen Liebeskandidaten. Oder wird es doch noch mal was mit G-Eazy?

Im Juni trennten sich US-Popsängerin Halsey und Rapper G-Eazy offiziell, ehe sie wenig später ihrer Liebe eine zweite Chance gaben. Leider ohne Erfolg, denn vor einigen Tagen dann das erneute Aus. G-Eazy soll sich inzwischen schon wieder aktiv auf dem Dating-Markt umschauen und sich zur Stunde mit Model und Schauspielerin Caroline Lowe vergnügen. Jetzt zieht offenbar auch seine Ex nach.

Nach der ersten Trennung im Sommer traf sich Halsey erst mal wieder mit ihrem ehemaligen Lover Machine Gun Kelly. Dieses Mal aber lässt sie sich wohl lieber von einem gefühlvollen Schmusesänger anstatt von einem Rapper trösten. Katy Perrys Ex John Mayer ist der Mann, mit dem die 24-Jährige gerade ordentlich flirtet - ganz öffentlich in ihren Instagram Storys. Unter anderem gab es dort ein um 7 Uhr in der Früh gedrehtes Video zu sehen, in dem die beiden miteinander chatten. Los ging es zwischen ihnen wohl sogar schon vor ihrer Trennung.

Kürzlich kommentierte Mayer einen Post von Halsey, in dem sie Werbung für einen Lippenstift macht. Er schrieb darunter mit viel Witz: "Es heißt, dass meine Rechnungsadresse nicht mit der auf meiner Kreditkarte übereinstimmt. Ich hatte dieses Problem noch nie zuvor. Kannst du mir schreiben?"

Abschied von falschen Freunden

Jetzt hat Halsey dem US-Radiosender "102.7KIIS FM" ein Interview gegeben, in dem sie sehr offen über ihr Leben spricht. "Ich habe festgestellt, dass ich meinen Mitmenschen und Freunden viel mehr gebe, als ich von ihnen zurückbekomme. Ich bekomme wirklich nicht viel zurück. Was ist da los? Erst habe ich es mit Humor und mich als Mutterersatz oder Heiler gesehen, […] doch dann habe ich diese Single geschrieben und damit erklärt, dass ich nicht noch einmal jemandem alles gebe, was ich habe, wenn diese Person mir nichts zurückgibt."

Bei der Single handelt es sich um den Song "Without Me", mit dem sie sich auch von ihrem Ex G-Eazy verabschiede, wie sie sagt. Damit dürfte der Weg für eine neue Liebe dann ja jetzt frei sein. In dem Interview äußerst sie sich dazu allerdings nicht näher. Ob es am Ende wirklich der 41-jährige Mayer wird oder die zwei doch nur eine flirty Freundschaft pflegen? Man wird es sehen - vermutlich bei Instagram.

Quelle: n-tv.de