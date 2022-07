Geknistert hat es zwischen US-Star Kirsten Dunst und Schauspieler Jesse Plemons schon vor sieben Jahren am Set: Nun haben sich beide das "Ja-Wort" gegeben. Das Paar soll privat auf Jamaika in einem Luxusressort gefeiert haben.

Die US-Schauspielerin Kirsten Dunst hat geheiratet. Dunst habe ihrem Freund, dem sechs Jahre jüngeren Schauspieler Jesse Plemons, das Jawort gegeben, teilte ihr Sprecher in New York mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Laut "Page Six" trat das Paar bereits am vergangenen Wochenende auf Jamaika vor den Traualtar. Die Feier soll in einem Luxusresort in der Kleinstadt Ocho Rios stattgefunden haben. Weitere Details würden nicht mitgeteilt, hieß es.

Dunst und Plemons sind schon seit mehreren Jahren zusammen und haben zwei Söhne, die 2018 und 2021 auf die Welt kamen. Wie der "Stern" berichtet, lernten sich Dunst und Plemons bereits 2015 am Set der zweiten Staffel von "Fargo" kennen, wo sie ein Ehepaar spielten. Zwei Jahre später verlobten die beiden sich.

In einem Interview mit dem People-Magazin schwärmte Plemons schon damals am Set von seiner Zukünftigen: "Ich möchte kein weiteres Projekt ohne sie machen. Es ist einfach das Beste", sagt er. "Wir haben uns zuerst kreativ in Fargo verliebt, uns einfach sofort vertraut. Ich bin immer wieder erstaunt, was sie bringt. Sie operiert einfach von einem so tiefen Ort in ihrer Seele."

"Wusste, dass er für immer in meinem Leben sein würde"

Dunst war schon als Zwölfjährige mit ihrer Rolle in dem Film "Interview mit einem Vampir" bekannt geworden. Seitdem hat sie unter anderem in Filmen wie "Betty und ihre Schwestern", "Spider-Man" und "The Power of the Dog" mitgespielt. Plemons wurde vor allem mit Rollen in Serien wie "Friday Night Lights" oder "Breaking Bad" bekannt.

Dunst erzählte der New York Times von einem besonderen Gefühl beim Aufeinandertreffen mit Plemons am Set. "Wir waren zwei Menschen, die sehr ähnlich arbeiteten, und es fühlte sich wie eine Seelenverwandtschaft an." Sie erklärte weiter: "Ich wusste, dass er für immer in meinem Leben sein würde."