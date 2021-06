Einem größeren Publikum wird der Youtuber Udo Bönstrup als Kandidat bei "Promi Big Brother" bekannt. Jetzt macht er seine Hautkrebserkrankung öffentlich. Zwei Operationen hat der 26-Jährige hinter sich und nun eine klare Botschaft an seine Fans.

Eigentlich ist Hendrik Nitsch unter dem Namen Udo Bönstrup bei Youtube in Sachen Comedy unterwegs. Nun aber war dem 26-Jährigen so gar nicht zum Lachen, denn er entdeckte einen verdächtigen Fleck auf seiner Haut. Zum Glück reagierte er sofort und konnte so womöglich Schlimmeres verhindern.

Bei dem Fleck handelte es sich nämlich um schwarzen Hautkrebs. Aufgefallen war Bönstrup das vermeintliche Muttermal nach dem Duschen, weil es "ganz, ganz komisch juckte", wie er in seiner Instagram-Story erklärte. Sofort kontaktierte er einen befreundeten Arzt, der ihn in die Klinik schickte.

"Ich habe das immer alles auf die leichte Schulter genommen", erklärt er jetzt bei Instagram, um seine Fans zu warnen. "Ich hab mich unter den Toaster gelegt, ich hab mich in die pralle Sonne gelegt. Ich dachte immer, mich trifft sowas nicht, aber jetzt hat es mich getroffen". Lange habe er überlegt, ob er seine Geschichte überhaupt öffentlich machen soll. Doch er will seine Erfahrungen teilen und fordert seine Follower auf: "Geht zum Hautarzt." Um diesen Aufruf zu unterstreichen, zeigt er auch Fotos vom Hautkrebs selbst.

"Das Scheißteil hat nicht gestreut"

Ein solches Bild lud er in einer speziellen App hoch, die bestätigte, dass es sich um ein Melanom handeln könnte. "Dann ging es für mich direkt in die Uniklinik Münster", so Nitsch alias Bönstrup weiter. Schwarzer Hautkrebs sei nichts, womit man spaßen sollte: "Das ist eine ganz gefährliche Sache". Nach zwei Operationen hat er jetzt zwar eine Narbe am rechten Oberschenkel, aber: "Das Ding ist jetzt raus. Es ist ein ganz schön großer Schnitt geworden. Es ist Gott sei Dank gut gegangen: Das Scheißteil hat nicht gestreut". Jetzt muss er alle drei Monate zur Vorsorgeuntersuchung. Solch ein Check-Up beim Dermatologen legt er auch seinen Followern ans Herz.

Erst im März wurde bekannt, dass Bönstrup mit seiner "Promi Big Brother"-Kollegin Emily Russ liiert ist. Gefunkt hatte es zwischen den beiden aber wohl schon während der gemeinsamen Zeit im Container. Allerdings war es für Russ noch ein hartes Stück Arbeit, Bönstrup davon zu überzeugen, eine Beziehung mit ihr einzugehen, wie sie seinerzeit zugab: "Zuerst wollte er ja nicht so richtig, ich wusste aber, dass ich ihn rumkriege."