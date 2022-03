Wenn im Mai der Eurovision Song Contest in Turin über die Bühne geht, will auch die Ukraine mit von der Partie sein. Doch zumindest ein Mitglied der Gruppe Kalush Orchestra, die das Land vertreten soll, kämpft aktuell offenbar im Krieg gegen die Russen. Das jedenfalls legt ein Video nahe.

Eines ist jetzt schon klar. Der Eurovision Song Contest (ESC), der in diesem Jahr im italienischen Turin ausgetragen wird, findet unter ganz besonderen Vorzeichen statt. Schließlich liegt auch über ihm der lange Schatten des Ukraine-Kriegs. Das zeigt sich zum einen am Ausschluss Russlands von dem Wettbewerb. Zum anderen aber auch an der nach wie vor geplanten Teilnahme der Ukraine.

Schließlich gilt das vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in einen Krieg gestürzte Land bei vielen Buchmachern bereits als der sichere Sieger beim diesjährigen ESC. Demnach könnte die Ukraine mit einer großen Solidaritätswelle rechnen, wenn es an die gegenseitige Punktevergabe unter den Ländern geht. Sollte dies tatsächlich eintreten, dann hießen die Gewinner im großen ESC-Finale am 14. Mai Kalush Orchestra mit ihrem Song "Stefania".

Zuvor jedoch müsste der ukrainische Beitrag erst einmal das erste Halbfinale am 10. Mai überstehen. Doch nicht nur das: Allem Anschein nach geht es in diesen Tagen für wenigstens ein Mitglied der Gruppe auch darum, bis zu seinem geplanten Auftritt im Kampfeinsatz den Krieg zu überstehen.

Kämpfer aus Irland

Davon zeugt ein kurzes Video, das auf dem offiziellen Tiktok-Kanal der Gruppe hochgeladen wurde. In ihm zu sehen sind zwei Männer in voller Kampfmontur - Tarnanzüge, schusssichere Westen und automatische Waffen inklusive. Einer der beiden gibt sich klar zu erkennen, er hat einen kurzen Vollbart und eine Kappe auf dem Kopf. Der andere trägt hingegen eine Art zweiten Tarnanzug auf dem Leib. So ist auch sein Gesicht unter einer blickdichten Stoffmaske verborgen.

Wie das RTL-Verifizierungsteam herausfand, handelt es sich bei dem bärtigen Mann um einen gebürtigen Ukrainer, der eigentlich in Irland lebt. Sein Name: Maksym Savych. Lokalen Medienberichten zufolge hat er vor wenigen Wochen Irland verlassen, um in der Ukraine zu kämpfen. In einem Facebook-Video ist er zudem im Kreis mehrerer Männer in Armee-Kleidung mit irischen und ukrainischen Abzeichen zu sehen. Sie seien am Ort ihres Einsatzes angelangt und komplett ausgerüstet, erklärt einer von ihnen in die Kamera.

"Na, ihr Okkupanten"

Bei dem Mann mit der Maske handelt es sich hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Mitglied der Band Kalush Orchestra. Dafür spricht nicht nur, dass der Clip auf dem verifizierten Account der Gruppe veröffentlicht wurde. Es existieren auch ältere Aufnahmen der Band, auf denen eines ihrer Mitglieder bereits mit der entsprechenden Maskierung zu sehen ist.

"Na, ihr Okkupanten, solche Superhelden habt ihr nicht mal in Hollywood-Filmen gesehen", sagt der Masken-Träger, der zum Kampfeinsatz bereit scheint. Dass er in nur wenigen Wochen Gewehr gegen Gesangsmikro eintauschen soll, ist nur eine der Absurditäten dieses sinnlosen Krieges.