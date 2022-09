Immer wieder haben es Kriminelle auf den Reichtum der Stars abgesehen. Davon kann auch Justin Bieber ein Lied singen. Zum wiederholten Male versucht jetzt ein Einbrecher, in die Villa des Sängers und seiner Ehefrau einzudringen.

Ein Unbekannter ist auf das Grundstück von Justin und Hailey Bieber eingedrungen. Dort lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Security. Der 28-jährige Sänger und das drei Jahre jüngere Model waren während des Einbruchs nicht zu Hause. Die US-Promiseite "TMZ" hatte als erstes von dem Vorfall berichtet.

Die Polizei von Los Angeles (LAPD) verriet der Seite demnach, dass sie in die Gated Community gerufen wurde, in der die Biebers leben. Dort hatten Securitykräfte einen Mann beobachtet, der in den Garten der Bieber-Villa eingedrungen war und sich an einem Grill zu schaffen gemacht haben soll. Als die Security sich dem Eindringling näherte, floh der Mann. "Er rannte los, sprang über Mauern und lief in die Nachbarschaft", gab das LAPD zu Protokoll. "Der Sicherheitsdienst verfolgte ihn, aber der Mann verschwand". Auch die Polizei konnte den Einbrecher nicht finden.

Nicht der erste Einbruchsversuch

Der Vorfall war nicht der erste Einbruch bei Justin Bieber. Zuletzt stiegen 2019 Diebe bei dem Popstar ein, als er und Gattin Hailey gerade umgezogen waren. Bereits im alten Haus war er nicht sicher. 2013 knackten zudem Unbekannte in Johannesburg, Südafrika, den Tresor eines Stadions, in dem Bieber auftrat. Sie nahmen seine Gage mit.

Das Paar hat auch ohne ungebetene Gäste gerade so seine Probleme. Erst vor wenigen Wochen hatte Hailey Bieber in einem Interview mit "Harper's Bazaar" von Schwierigkeiten in der Beziehung berichtet. Die Ehe halte seit vier Jahren nur aufgrund der "Anstrengung, die auf beiden Seiten unternommen" werde, verriet sie. Dazu kommen so einige gesundheitliche Tiefschläge. Das Model hatte im März dieses Jahres einen leichten Schlaganfall erlitten. Justin Bieber machte im Juni bekannt, dass er an der Nervenkrankheit Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Er sagte deswegen schließlich sogar seine Welttournee ab.