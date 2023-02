Bei "Let's Dance" sind alle Augen auf Anna Ermakova gerichtet. Und das nicht nur, weil sie die Tochter von Boris Becker ist. In der Kennenlernshow hat sie ihr Talent schon einmal ordentlich unter Beweis gestellt. Und auch ihr Tanzpartner Valentin Lusin ist von ihr ganz angetan.

14 Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" am Start. Doch schon nach der Kennenlernshow vor einer Woche sticht eine ziemlich heraus: Anna Ermakova.

Das liegt nicht nur an ihrer auffälligen Optik und dem Umstand, dass sie nun mal die Tochter von Boris Becker ist. Nein, die 22-Jährige hat es auch auf dem Tanzparkett bereits ziemlich gut raus. Das bescherte ihr dann auch gleich mal ein Direktticket, sodass sie in der ersten regulären "Let's Dance"-Ausgabe vor einem Ausscheiden geschützt ist.

"Tolle Kandidatin"

Trotzdem wollen sie und ihr Tanzpartner Valentin Lusin beim bevorstehenden Tango natürlich alles geben. "Eine sehr schwere Choreografie" hätten sie sich deshalb ausgesucht, verrät der Tanzprofi im RTL-Interview. "Ja, sehr schwierig. Danke, Valentin!", schallt es ihm dabei scheinbar schnippisch von Ermakova entgegen.

Doch die Reaktion ist nur gespielt. In Wahrheit verstehen sich die beiden offenbar blendend. Lusin kommt geradezu ins Schwärmen, wenn er über Ermakova spricht. "Ich hab mich so gefreut, dass ich Anna bekommen hab", erklärt er und ergänzt: "Sie ist eine tolle Kandidatin. 'Let's Dance' macht so richtig viel Spaß." Ermakova hört ganz verzückt zu und bedankt sich artig für das Lob.

"Ich habe viel Spaß, aber es ist schwierig, es ist schnell", sagt Ermakova über die bevorstehende Herausforderung in der Show. "Ein bisschen Challenge. Not ein bisschen, but a lot challenge", fügt die Londonerin hinzu und macht damit deutlich, dass sie sich aktuell noch an einer zweiten Herausforderung ordentlich abarbeitet: Deutsch zu lernen.

"Die Macken helps"

"Let's Dance" im TV "Let's Dance" ist immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Natürlich ist die Sendung auch auf RTL+ abrufbar.

Welche Fortschritte sie dabei macht, kann jeder hören. Ihre Fertigkeiten auf dem Parkett bewertet wiederum Lusin. "Sie hat Talent", lautet sein Urteil. "Aber natürlich muss sie noch viel lernen", schränkt er zugleich ein. So hätten sie etwa in dieser Woche das Problem gehabt, ihr eine dominante und strenge Rolle zuzuweisen. "Anna ist sehr bodenständig, sehr schüchtern", sagt Lusin. Ihr Tango sei jedoch darauf ausgelegt, dass "einfach mal die Frau sagt, wo es lang geht. Very strong, very sexy, very nasty."

Trotzdem sei er sich sicher, dass bei ihrem Auftritt alles glattlaufen werde. Allein Ermakovas silbern-glitzerndes Kleid werde sie schon beflügeln. "Ja, die Dress und die Macken helps", stimmt ihm seine Tanzpartnerin zu und lernt dabei umgehend ihre nächste Lektion: Make-up heißt auch im Deutschen einfach nur Make-up.