Wolkenfrei hieß die Band, mit der Vanessa Mai einst ihren Durchbruch feierte. Und auch in ihrer jetzigen Karriere präsentiert sich die Sängerin mitunter unverhangen. Nach einem frivolen Popo-Schnappschuss legt sie jetzt obenrum ab.

Irgendetwas scheint bei Vanessa Mai im Busch zu sein. Jedenfalls gibt sie nach rund einmonatiger Instagram-Pause ihren über 900.000 Followerinnen und Followern nun mal wieder kräftig Futter.

Bereits vergangene Woche machte sie mit einem raffinierten Post auf sich aufmerksam. Wie in einer Slideshow platzierte sie zwei Fotos von sich hintereinander auf dem Portal. Wer nach rechts klickte, landete so auf ihrem bestens in Szene gesetzten Hinterteil.

Jetzt legt Mai mit einer Reihe von Schnappschüssen noch einmal nach. Diesmal liegt der Fokus allerdings auf ihrer Oberweite. So posiert sie oben ohne, wenngleich sie sich auf mehreren Fotos ein weites Sakko übergeworfen hat. Auf einem Bild jedoch ist es lediglich ihr Arm, der sich vor ihre Brust legt, um sie vor allzu neugierigen Blicken zu schützen.

"Hö Hö Hö"

"Hoch die Hände, Wochenende. Hö hö hö", kommentierte Mai die Aufnahmen ironisch. Damit nimmt sie auch Bezug auf einen Clip, der am Wochenende in ihren Instagram-Storys zu sehen war. So hatte sie der Fotograf während des Oben-ohne-Shootings scherzhaft dazu aufgefordert, doch mal ihre Hände zu heben. Mai reagierte darauf lediglich mit einem spöttischen "Hö Hö Hö".

Der Verdacht liegt nahe, dass die Sängerin an einem neuen Projekt für das Jahr 2022 arbeitet. Musikalisch hatte sie sich zuletzt vor Weihnachten an zwei Duetten versucht. Mit Rapper Sido tat sie sich für das Lied "Happy End" zusammen. Mit Popstar Mike Singer gab sie den Song "Als ob du mich liebst" zum Besten.

Vanessa Mai startete ihre Karriere 2012 mit der Formation Wolkenfrei. Alsbald trat sie jedoch nur noch unter ihrem eigenen Namen auf und wurde so zu einer festen Größe in der deutschen Schlager-Landschaft. Das Genre wurde ihr mittlerweile jedoch zu eng, sodass sie immer wieder auch Kooperationen mit Musikern anderer Gattungen eingeht.