Die über 900.000 Fans der Instagram-Seite von Schlagerprinzessin Vanessa Mai dürften ab sofort ein neues Lieblingsspielzeug haben. Das funktioniert ganz einfach mit nur einem einzigen Klick. Glauben Sie nicht? Dann sehen Sie selbst.

Für dich schiebe ich das Foto weiter, sonst siehst du den Popo nicht … Vielleicht hatte Vanessa Mai ja einen Song von Kollegin Yvonne Catterfeld im Kopf, als sie diesen Instagram-Post hochgeladen hat.

Jedenfalls hat sich die Sängerin bei einer ihrer jüngsten Veröffentlichungen in dem sozialen Netzwerk einen ganz besonderen Clou ausgedacht. Zu sehen ist ein Foto, das das Gesicht der 29-Jährigen zeigt. Mit leicht zerzausten Haaren blickt sie in die Kamera.

Drückt man jedoch auf den Pfeil am rechten Bildrand, scheint es, als würde sich der Fokus der Aufnahme einfach nur verschieben - in Richtung des Hinterteils der Sängerin. Einige der knapp 950.000 Followerinnen und Follower von Mai bei Instagram dürften das schon ein paar Mal ausprobiert haben.

"Mit einem Knall"

"Da bleibt einem die Spucke weg", lautet nur einer der Kommentare zu dem Post. "Du weißt definitiv, wie man die Funkstille mit einem Knall beendet", findet ein anderer Nutzer.

Tatsächlich ist es in den vergangenen Wochen etwas still um die Schlagerprinzessin geworden. Zuletzt machte sie zur Jahreswende auf Instagram Werbung für ihr Fitness-Programm - auch das mit Fotos, die ihren Körper bestens in Szene setzten, versteht sich.

Musikalisch indes hatte Mai zuletzt vor Weihnachten mit zwei ungewöhnlichen Duetten auf sich aufmerksam gemacht. Mit Rapper Sido performte sie den Song "Happy End". Mit Popstar Mike Singer sang sie hingegen das Lied "Als ob du mich liebst" ein.

Doch Mai scheint zu neuen Schandtaten bereit. Dazu passt auch die Unterzeile, mit der sie ihre Slideshow versehen hat: "Agent provocateur." Mal sehen, womit sie als nächstes Aufmerksamkeit provozieren wird.