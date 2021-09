Der goldene Löwe ist los. Von heute an wird bei den Filmfestspielen in Venedig mal wieder um die begehrte Trophäe in Raubtier-Optik für den besten Wettbewerbsbeitrag gekämpft. Gut gebrüllt haben die Macher aber schon vorher - im Streit um das Plakat zu Pedro Almodóvars Film "Madres paralelas".

Nach Cannes ist bekanntlich vor Venedig. Vom 1. bis 11. September tauschen Stars und Sternchen der Filmbranche den Ort an der Côte d'Azur für die italienische Stadt der Liebe ein, um dort ihre neuesten Werke vorzustellen und womöglich den Goldenen Löwen abzustauben.

In diesem Jahr Jury-Präsident: Bong Joon-ho. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Neben internationalem Arthouse ist in diesem Jahr vor allem die Rückkehr des US-amerikanischen Films zu beobachten. Und der wird in den knapp eineinhalb Wochen der 78. Ausgabe des Filmfestivals auch zahlreiche Hollywood-Stars an den Lido di Venezia spülen.

Geballte Oscar-Expertise

Standesgemäß setzt sich die Jury der Filmfestspiele von Venedig namhaft zusammen. Als Präsident wird dieses Mal "Parasite"-Regisseur und Oscarpreisträger Bong Joon-ho fungieren. Ihm zur Seite steht unter anderem Chloé Zhao, die wiederum bei den diesjährigen Oscars dank ihres Films "Nomadland" sogleich den Nachfolger als "Bester Film" stellte.

Doppelte Goldjungen-Expertise wird also dieses Jahr aus den Wettbewerbsfilmen den Gewinner des Goldenen Löwen bestimmen. Ebenfalls in der Jury sind die Filmemacher Saverio Costanzo und Alexander Nanau sowie die Schauspielerinnen Virginie Efira, Cynthia Erivo und Sarah Gadon.

Die doppelte Penélope Cruz

Die Filmfestspiele eröffnen wird dieses Jahr Pedro Almodóvars Film "Madres paralelas". Um den Streifen mit Penélope Cruz in der Hauptrolle gab es wegen des Filmplakats zuletzt eine Kontroverse. Das Poster, das eine weibliche Brustwarze in Nahaufnahme zeigt, wurde vorübergehend von Instagram gelöscht. Aufgrund massiver Proteste im Anschluss schaltete der Mutterkonzern Facebook es aber wieder frei. "Madres paralelas" feiert auch seine Weltpremiere in Venedig und wird gemeinsam mit 20 anderen Filmen im Wettbewerb vertreten sein.

Mit "Competencia oficial" ist Cruz noch ein weiteres Mal in einem Wettbewerbsfilm vertreten. Sie dürfte es sich also kaum nehmen lassen, vor Ort zu sein. Ebenso wenig wie Maggie Gyllenhaal, die mit ihrem Regiedebüt "The Lost Daughter" antritt. In dem Film versammelt sie unter anderem Olivia Colman, Ed Harris und Dakota Johnson.

Von SciFi bis Horror

Für weiteres Staraufgebot dürften die Filme "The Card Counter" mit Oscar Isaac, Tiffany Haddish und Willem Dafoe, "The Power of the Dog" mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst sowie "Spencer" sorgen. In letztgenanntem Film schlüpft Kristen Stewart in die Rolle der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana.

Außer Konkurrenz stechen von den neun Filmen vier besonders heraus, allen voran Denis Villeneuves "Dune". Der SciFi-Streifen mit absoluter Topbesetzung wird in Venedig seine Weltpremiere feiern und dürfte Kaliber wie Josh Brolin, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem oder Rebecca Ferguson nach Venedig locken, um nur einige zu nennen.

Ebenfalls außer Konkurrenz treten zudem "The Last Duel" von Altmeister Ridley Scott, Edgar Wrights "Last Night in Soho" sowie der Horrorstreifen "Halloween Kills" an. Dessen Hauptdarstellerin, Jamie Lee Curtis, wird dieses Jahr wie Regisseur Roberto Benigni mit dem Goldenen Löwen für das Lebenswerk ausgezeichnet.