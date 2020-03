In Deutschland werden nach und nach Konzerte und andere Großevents abgesagt. Und auch in den USA reagieren Behörden und Veranstalter auf das Coronavirus und ziehen ihre Konsequenzen. Mit dem Coachella muss nun eines der legendärsten Festivals erstmal ausfallen.

Diverse Künstler wie Roland Kaiser und Santana haben ihre Deutschlandtouren bereits gecancelt, die Aufzeichnung des "ZDF Fernsehgarten" liegt auf Eis. Und auch vor dem Sport macht das Coronavirus nicht halt. So finden Spiele der Fußball-Bundesliga vor leeren Zuschauerrängen statt und die Eishockeyliga hat ihre Saison vorzeitig beendet. Inzwischen haben die meisten Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis zum 19. April untersagt, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Und auch in den USA werden jetzt derartige Konsequenzen gezogen.

Eigentlich hätte dort an zwei Wochenenden im April das Kultfestival Coachella in der Nähe des gleichnamigen Orts im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden sollen, doch wie die Veranstalter jetzt auf der Homepage und in den sozialen Medien bekanntgeben, müssen die Fans noch bis zum Oktober warten. Anvisiert ist jetzt der Zeitraum vom 9. bis 11. und vom 16. bis 18. Oktober 2020, heißt es in der Erklärung. Man nehme die Sicherheit und Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter und der Gesellschaft sehr ernst.

Zum Coachella Valley Music and Arts Festival kommen normalerweise etwa eine halbe Million Besucher. In diesem Jahr sollten dort unter anderem Rage Against The Machine, Charlie XCX, Calvin Harris, Thom Yorke, Travis Scott, Lil Nas X und Lana Del Rey spielen. Wie das Line-up im Oktober aussieht, ist noch unklar. In den letzten Jahren wurde die Veranstaltung immer mehr zum Treffpunkt von Stars und Sternchen. Sogar Hollywood-Größten wie Leonardo DiCaprio lassen sich dort inzwischen gerne blicken und mischen sich unters Partyvolk.