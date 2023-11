Eine Vielzahl an Serien und Filmen, aber ein Raumschiff als Konstante: Die Enterprise ist eine Ikone im "Star Trek"-Universum. Das Ur-Modell gilt seit Jahrzehnten als verschollen, taucht aber nun plötzlich bei Ebay auf - um wenig später wieder zu verschwinden.

"Der Weltraum - unendliche Weiten. Das sind die Geschichten des Raumschiffs Enterprise ...", mit diesen Worten startet die Kult-Serie "Star Trek" in den 1960er-Jahren und das ikonische Raumschiff rauscht durchs Bild. In Zeiten ganz ohne CGI war das damals natürlich noch eine Modellkonstruktion, die allerdings seit Jahren als verschollen beziehungsweise gestohlen gilt. Nun ist die rund ein Meter lange Ur-Enterprise plötzlich auf Ebay aufgetaucht - und auch schon wieder verschwunden.

Gene Roddenberry hatte das Modell auf seinem Schreibtisch stehen. (Foto: Rod Roddenberry)

Das Modell wurde von Richard C. Datin für die damals vom Sender NBC abgelehnte Star-Trek-Pilotfolge "The Cage" gebaut, kam aber auch in mehreren ausgestrahlten Episoden zum Einsatz. Später wurde es durch ein größeres, detaillierteres Modell ersetzt und landete als Schmuckstück auf dem Schreibtisch von "Star Trek"-Schöpfer Gene Roddenberry. In den späten 1970er-Jahren verschwand das Modell der "USS Enterprise", wobei es widersprüchliche Berichte darüber gibt, ob es für eine Filmproduktion ausgeliehen und nie zurückgegeben oder ob es schlichtweg gestohlen wurde.

In der Ebay-Auktion wurden nur wenige Details genannt, der Verkäufer schrieb nur, dass er das Modell in einer "verlassenen Lagereinheit" gefunden hat. An der Echtheit gibt es jedoch wenig Zweifel. Neben den Eigenheiten im Design hat die Enterprise-Konstruktion sogar eine Herstellerplakette auf der Rückseite, die auf Datin als Bauer verweist.

Viele Trekkies kontaktierten den Verkäufer daraufhin, um sicherzustellen, dass das Stück wieder in den Besitz der Roddenberry-Familie gelangt. Die Auktion verschwand, doch dafür meldete sich Rod Roddenberry, Sohn von Schöpfer Gene und Verwalter des Roddenberry-Nachlasses zu Wort. "Super aufgeregt, dass jemand diesen Schatz entdeckt hat! Es würde viel bedeuten, mit demjenigen zu sprechen, der die Enterprise verkauft/besitzt. Ich freue mich über jeden, der mich in Kontakt bringen und uns verbinden kann!", schrieb er auf X. Ob das Modell mittlerweile wieder im Besitz der Roddenberrys ist, ist nicht bekannt.