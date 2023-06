Kim Petras, die Scorpions und eine Format-Chefin mitsamt quirligem Nachwuchs: Beim großen "Germany's Next Topmodel"-Finale kann sich die Gästeliste durchaus sehen lassen. Am Ende jubelt ein Curvy-Model am lautesten.

Kurz vor dem großen Finale der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Staffel brodelte es doch ganz schön hinter den Kulissen. Zunächst bemängelte Klum-Papa Günther das "Sparprogramm" von ProSieben. Der Sender spare am Geld und an den Ideen, erklärte das Klum-Oberhaupt in einem Statement. Kurz vor der Zielgeraden zieht nun auch noch die geplante Backstage-Moderatorin Cassy die Mitmach-Reißleine - die Gründe hierfür nannte die rothaarige Ex-Kandidaten allerdings nicht. So viel Trubel sorgt natürlich für viel Unruhe vor den Fernsehgeräten, dort wo zigtausende Anhänger hibbelig an den Nägeln kauen und sich die Frage stellen: Wer holt sich den begehrten Titel und prangt demnächst auf den Hochglanz-Titelblättern der Modebranche?

In diesem Jahr zur Auswahl stehen Partygirl Selma, die selbstbewusste Olivia, Curvy-Model Vivien, die quirlige Somajia und Best-Ager-Model Nicole. Kummer und Sorgen spielen mit Beginn des Schaulaufens der Schönheiten aber keine Rolle mehr. Zwar wirkt das TV-Studio im Vergleich zur gigantischen Kölner Lanxess Arena tatsächlich ganz schön klein. Aber das ändert nichts an der guten Stimmung vor Ort. Mit reichlich Konfettiregen, dem wild tanzenden Friedrichstadtpalast-Ensemble und einer hüftschwingengen Leni Klum startet die Show sogleich auf Vegas-Niveau.

Best-Ager-Model Nicole scheitert noch vor dem Podest

Mit offenherzigem Badeanzug und einem transparenten Glitzerfummel stiehlt Heidi Klum sogar einer Designer-Ikone wie Jean Paul Gaultier die Show. "Bravo! Bravo! Bravo!", jubelt der Franzose, während ESC-Gewinnerin Loreen auf der ultralangen Show-Couch mit ihren langen Fingernägeln spielt. Nach dem ersten Reverse-Walk steht dann auch schon die erste Entscheidung an. Trotz gelungenem Walk muss sich Best-Ager-Model Nicole gegen die anderen vier Models geschlagen geben.

Zum Jammern bleibt aber nicht viel Zeit. Die Gästeliste drückt aufs Tempo - und auch Heidi beschränkt sich bei ihrer Moderation auf das übliche Gekicher und klare Ansagen. Nach dem zweiten Werbeblock geht es Schlag auf Schlag. Kunterbunte Vögel wie Choreografie-Chaot Majnoon, Grammy-Gewinnerin Kim Petras und Designer Christian Cowan geben sich die Klinke in die Hand. Heidis Tochter Leni quiekt durch den Backstage-Bereich. Zwischen all dem aufgeblasenen Trubel rücken auch immer mal wieder die eigentlichen Hauptakteure des Abends in den Vordergrund: die vier noch verbliebenen "Topmodel"-Anwärterinnen.

Thomas Hayo rockt mit den Scorpions

Das Quartett schrumpft aber schnell zum Duo. Erst muss sich die selbstbewusste Olivia vorzeitig verabschieden. Dann platzt auch Selmas Traum vom großen Format-Triumph. Am Ende stehen nur noch Curvy-Model Vivien und die hibbelige Somajia im Scheinwerferlicht. "Es gibt keine Verlierer!", erklärt Heidi noch schnell. Dann stehen auch schon die Scorpions auf der Bühne und beglücken den mittlerweile auch anwesenden und auf der Couch mitrockenden Thomas Hayo mit einem Mini-Hardrock-Potpourri aus Alt und Neu ("Rock Believer", "Rock You Like A Hurricane").

Während sich die Hälfte des Publikums noch fragt, wer denn die fünf Altherren mit den Lederjacken und den Sonnenbrillen eingeladen hat, stehen Vivien und Somajia bereits vor den überdimensionalen "Harper's Bazaar"-Titelbildern. Die grauen Ikonen aus Hannover begleiten den nervenaufreibenden Countdown mit leisen Tönen ("Send Me An Angel"). Dann ist es endlich so weit. Dürfen wir vorstellen: Die Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Lou-Anne heißt Vivien! Noch einmal knallen die Konfettikanonen. Alle liegen sich in den Armen. Wir gratulieren und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Vielleicht reicht's dann auch mal wieder für die Lanxess Arena. Günther würde sich bestimmt freuen.