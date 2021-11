In den 90er Jahren erschüttert mit den Wormser Prozessen ein Justizskandal die Bundesrepublik. Schriftsteller Ferdinand von Schirach arbeitet den Fall in seinem ersten Podcast "Glauben" auf. Eine Gerichtsreporterin, der Richter und ein Gutachter erzählen, wie sie das Verfahren erlebt haben - auf ganz neue Weise.

Deutschland 1994. Ein Justizskandal erschüttert die Bundesrepublik. Eltern werden des sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern beschuldigt. Familien werden auseinandergerissen und teilweise nie wieder zusammengeführt. Die mehr als 20 Angeklagten sitzen bis zu zwei Jahre in Haft, doch sind sie wirklich schuldig? Schriftsteller Ferdinand von Schirach geht in seinem allerersten Podcast diesen Zweifeln nach, der Frage nach Schuld und Unschuld und führt durch die Wormser Prozesse.

Das Besondere: von Schirach erzählt den Mammutprozess in seinem neunteiligen Podcast "Glauben" aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Er spricht mit Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Sie war nahezu an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal und konnte alle Beteiligten genaustens beobachten.

Ein weiterer Gast ist der Vorsitzende Richter der Wormser Prozesse, Hans Eberhard Lorenz. Er berichtet, wie er die Verfahren von der Richterbank aus erlebt hat und wie er zu seiner Urteilsfindung kam. Im dritten Podcast erzählt Psychologe Max Steller, wie er den Fall als Gutachter erlebt und gelöst hat.

"Glauben", der neue Podcast von Ferdinand von Schirach, ist ab dem 4. November nur auf Audio Now zu hören. Parallel erscheint die gleichnamige Serie auf RTL+.