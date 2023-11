Was läuft da bei Ekaterina Leonova in der Liebe?

Sie ist nicht nur der Publikumsliebling bei "Let's Dance". Auch Mentalist Timon Krause soll sie ganz besonders ins Herz geschlossen haben, seit er Anfang des Jahres in der RTL-Show das Tanzbein schwang. Nun aber soll es mit der Liebe der beiden vorbei sein. Oder war da etwa nie was?

Gewonnen haben sie "Let's Dance" in diesem Jahr zwar nicht - das blieb Boris Beckers Tochter Anna Ermakova und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin vorbehalten. Doch immerhin schwebten Mentalist Timon Krause und Ekaterina Leonova bis auf Platz vier über das Parkett. Ohnehin sollte die Platzierung für die beiden am Ende dann doch eher zweitrangig gewesen sein. Schließlich schossen alsbald Gerüchte ins Kraut, die beiden seien inzwischen mehr als "nur" ein Tanzpaar.

Offiziell bestätigt wurde dies zwar nie. Dennoch rissen die Spekulationen nicht ab, dann etwa, als im September gemunkelt wurde, Leonova plane von München nach Berlin zu ziehen - der Heimat von Timon Krause. Die 36-Jährige dementierte dies zwar. Dennoch befeuerte ein mit einem Zwinkern versehener Satz wie "Bis jetzt sehe ich keinen schwerwiegenden Grund für einen neuen Umzug" auf ihrer Instagram-Seite nur weiter die Gerüchteküche: Führen die beiden eine glückliche Fernbeziehung? Oder sind sie schon wieder getrennt? Oder war an den Beziehungsgerüchten gar nichts dran?

Nach RTL-Informationen trifft Letzteres zu. Ja, es habe einen "Vielleicht-Kuss im Dunkeln und öffentliches Händchenhalten in den Straßen von München" gegeben, meldet der Sender. Doch eine Beziehung hätten die beiden tatsächlich nie geführt, heißt es weiter unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Insider.

"Ekat" schon wieder liiert?

RTL reagierte damit auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung, der kurz zuvor die Runde gemacht hatte. In ihm wiederum war von der "Trennungs-News der Stunde" die Rede. Demnach war es "Ekat", wie alle Fans Leonova nur nennen, die Krause den Laufpass gab.

Auch die "Bild"-Zeitung beruft sich auf einen Gewährsmann, ohne dessen Namen zu veröffentlichen. "Timon hat Ekat nur benutzt für Aufmerksamkeit und Reichweite. Seine Karriere funktioniert nicht wirklich, seine Shows waren nicht ausverkauft", soll der angebliche Freund der beiden ausgeplaudert haben.

Doch damit nicht genug: Glaubt man dem Blatt, dann bahnt sich bei Leonova womöglich bereits die nächste Liebe an. So soll sie in den vergangenen Wochen mit einem Unternehmer aus Hamburg auf Tuchfühlung gegangen sein. "Timon ist komplett Geschichte! Ekat ist wieder vergeben", wird eine weitere anonyme Quelle aus dem Umfeld der Profitänzerin zitiert. Ja, was stimmt denn nun? Aufklärung kann letztlich wohl nur Leonova selbst geben - wenn sie denn will.