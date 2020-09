Kein Jawort in Las Vegas Wendlers Hochzeit findet in Europa statt

Neue Pläne bei Michael Wendler und seiner Laura: Die kirchliche Trauung findet nicht wie geplant in Las Vegas, sondern in Europa statt. Davon wollen sich der Schlagersänger und seine Angetraute ihren großen Tag jedoch nicht verderben lassen.

Eigentlich wollten Michael Wendler und seine Laura in Las Vegas kirchlich heiraten, die Corona-Pandemie durchkreuzte allerdings die Pläne des Paares. In einer Instagram-Story gab der Schlagersänger nun bekannt, dass die Traumhochzeit stattdessen in Europa stattfinden werde.

"Ich habe für euch eine spektakuläre Neuigkeit", wandte sich der 48-Jährige an seine Fans. "Es wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit, hier in Europa. Das wird wirklich ganz großartig", kündigte er auf Instagram an. Die kirchliche Trauung soll demnach im Oktober stattfinden. Wo genau die Party steigt, ist noch nicht klar.

Ursprünglich war die kirchliche Trauung für den Sommer geplant. Aufgrund der Pandemie mussten sie die große Hochzeit in den Herbst verschieben. Die Feier wird im Rahmen der Sendung "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet" live bei RTL übertragen. Dort konnte man bereits den Heiratsantrag sowie die Vorbereitungen für den großen Tag mitverfolgen. Standesamtlich sind die beiden bereits seit dem 19. Juni 2020 Mann und Frau.

Die Verbindung des singenden Speditionskaufmanns aus Dinslaken und der heute 20-Jährigen aus Tangermünde an der Elbe war 2019 bekannt geworden. Im Zuge der Beziehung startete Laura auch eine eigene Medien-Karriere. Sie führte beispielsweise zu Nacktfotos im "Playboy" und zu einer Teilnahme bei der RTL-Show "Let's Dance". Das Paar lebt in Cape Coral in Florida, wohin der Wendler 2016 gezogen war.

Zuletzt sorgte ein Streit um den neuen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia, deren Name der Wendler einst annahm, weil er seinen ursprünglichen Namen Skowronek ablegen wollte.