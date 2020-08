Konzerte und Festival-Auftritte sind auch für Rita Ora derzeit keine Option. Also macht die Sängerin aus der Not eine Tugend und lässt auf Formentera die Seele baumeln. Doch auch das Sonnenbad kann irgendwann mal langweilig werden. Was macht man da am besten? Na, sich ausziehen.

Ihr Zuhause ist London. Doch Rita Ora hat es trotz Corona-Krise gewagt, für ihren Urlaub ins Ausland zu reisen. Und so hängt sie aktuell auf der Balearen-Insel Formentera ab.

Das wissen wir aufgrund diverser Paparazzi-Schnappschüsse von der Sängerin, die in den vergangenen Tagen bereits in Großbritannien die Runde machten. Den Aufnahmen war überdies zu entnehmen, dass Ora die Zeit unter Spaniens Sonne nicht allein genießt. So wurde sie etwa bei einem Bootsausflug mit ihrem neuen Freund, dem Video-Regisseur Romain Gavras, abgelichtet.

Sonnenbad und Sonnenbrand

Doch auch der Popstar selbst dokumentiert seine Auszeit im Mittelmeer auf seiner eigenen Instagram-Seite. Schon vergangene Woche postete Ora mehrere Bilder von sich, die sie in einem ultraknappen Bikini zeigten. "Wenn sie sich für süß hält, aber ihre Nase verbrannt ist", schrieb sie dazu, nachdem sie sich offenbar einen Sonnenbrand eingefangen hatte.

Nun hat Ora noch einmal mit weiteren Fotos aus ihrem Urlaub nachgelegt. Und die bringen ihre mehr als 16 Millionen Instagram-Follower erst recht in Wallung. Schließlich zeigt sich die 29-Jährige auf ihnen nun komplett nackt. Lediglich jede Menge Schmuck, ihre in mühevoller Kleinarbeit lackierten Fingernägel und ihre Tattoos lenken von ihrer natürlichen Schönheit ab. Und ja, natürlich verdecken ihre Hände auch den freien Blick auf ihre Brust.

"Sonnenbad-Serie. Geht jetzt los ... Wem wird beim Sonnenbaden auch langweilig?", schreibt Ora in ihrem Kommentar zu der Fotoreihe. Viele Nutzer antworten ihr darauf, dass es ihnen ganz ähnlich ginge. Aber ziehen sie sich deshalb auch gleich aus? Warum nicht stattdessen ein Buch lesen, spazieren gehen oder eine Sandburg bauen? Diese Frage bleibt unbeantwortet.