Nein, Rebecca Mir und Massimo Sinató haben nicht ihre Trennung ins Auge gefasst. Dennoch dürften sie dieses Jahr ihr letztes Weihnachten zu zweit feiern. Schließlich ist Mir schwanger. Wie das Fest vonstattengehen soll, weiß das Model natürlich schon ganz genau.

Für Rebecca Mir und ihren Mann Massimo Sinató ist dieses Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes - die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Sein letztes Weihnachten zu zweit verbringt das Paar "im ganz kleinen Kreis der Familie", verrät die 28-Jährige im Interview. "Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Zwischen den Jahren planen wir, uns zu entspannen und was bei unserem Lieblingsrestaurant um die Ecke zu bestellen."

Das Geschenk für ihren Mann Massimo ist natürlich schon besorgt. "Aber das bleibt mein Geheimnis", lacht die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin. Manche Geschenke kaufe sie schon einen Monat vorher, einige dann doch eher kurzfristig.

Und was wünscht sie sich selbst zu Weihnachten? "Ach, ich bin schon wunschlos glücklich, aber über Schokolade und etwas zu naschen freue ich mich immer - außerdem sind Überraschungen und unerwartete Gesten ja auch das Schönste." Weihnachten sei auch für sie das Fest der Liebe, bei dem es vor allem darum gehe, gemeinsam Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei ihr zu Hause sei es schon seit Jahren Tradition, den Weihnachtsbaum gemeinsam an Heiligabend zu schmücken, "was einer der schönsten Momente ist", verrät Mir.

Spazieren, lesen, Serien gucken

Der verringerte Kontakt zu Freunden und der Familie habe sie in diesem Jahr besonders getroffen, plaudert das Model weiter aus. "Es war einfach sehr traurig, die Großeltern erst mal nicht besuchen zu gehen. Um dennoch den persönlichen Kontakt zu halten, habe ich mit ihnen Videoanrufe ausprobiert, was ich total schön fand."

Ansonsten sei sie in den vergangenen Monaten viel mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Hund Macchia in der Natur spazieren gewesen. "Und wir haben auch versucht, uns zu Hause fit zu halten. Da ich gerne lese, habe ich mir ein paar Bücher, die ich schon die ganze Zeit lesen wollte, geholt und viele Serien gesehen."

Für all die Dinge dürfte bald allerdings nicht mehr so viel Zeit sein, nachdem das Model Anfang Dezember seine erste Schwangerschaft verkündet hat. Auf Instagram teilten Mir und Sinató zeitgleich ein Foto, das sie mit großem Babybauch zeigt. Dazu schrieben die beiden, sie erwarteten "das schönste Geschenk auf Erden".

Mir wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von "Germany's next Topmodel" bekannt, in der sie den zweiten Platz belegte. Sinató und sie lernten sich 2012 in der RTL-Show "Let's Dance" kennen und lieben, in der der 39-Jährige regelmäßig als Profitänzer mitwirkt. Seit 2015 sind die beiden verheiratet.